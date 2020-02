Pallanuoto: l'A1 femminile vince a Trieste, la B maschile sconfigge fuori casa Milano

Destava qualche preoccupazione la ripresa del campionato dopo questa lunga pausa “forzata”: dubbi presto dissipati dalla prestazione delle patavine, che non lasciano spazio alle padrone di casa e conquistano l’ottava vittoria in regular season, passando al giro di boa di metà campionato come seconde in classifica. Prossimo appuntamento, nella prima giornata di ritorno, il Plebiscito dovrà affrontare fuori casa Rapallo Pallanuoto, sconfitte all’andata per 13 a 10.

Ritorno alle gare

«Il rientro dopo due mesi di mancanza di impegni agonistici è stato importante, avevamo proprio voglia di riprendere” commenta il tecnico Stefano Posterivo “soprattutto ci teniamo a fare il meglio in questi due match prima della successiva pausa. Contro Trieste abbiamo giocato una buona partita, senza distrazioni, concentrati fin dall’inizio cercando di non pensare alla differenza in acqua ma giocando la nostra miglior pallanuoto e imponendo il nostro ritmo, quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Ora pensiamo alla prossima, contro Rapallo, che sarà una partita impegnativa».

PN TRIESTE-CS PLEBISCITO PD 3-27

PN TRIESTE: S. Ingannamorte, Zadeu, Kempf, Gant, Marussi, Cergol 1, Klatowski 2, E. Ingannamorte, Guadagnin, Rattelli, Jankovic, Russignan, Krasti. All. Colautti

CS PLEBISCITO PD: Teani, M . Savioli, I. Savioli, Gottardo 3, Queirolo 2, Casson 3, Millo 4, Dario 2, Cocchiere 2, Ranalli 5, Meggiato 2, Centanni 4, Giacon. All. Posterivo

Note

Parziali: 1-8 1-6 0-6 1-7 Uscite per limite di falli Russignan (T) nel terzo tempo e Rattelli (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 1/5 + un rigore e Padova 7/11 + 4 rigori. Spettatori 200 circa. Klatowski (T) fallisce un rigore (alto) nel terzo tempo.

Serie B Maschile

Terza giornata di serie B ed ennesima vittoria per i patavini, che nella trasferta milanese contro CUS Geas non si lasciano intimorire dalla partita “a porte chiuse” dominando per 11 a 4. «Rispetto alle prime due partite oggi siamo partiti fin da subito più convinti, con più cattiveria, infatti ci siamo subito portati in vantaggio, realizzando tanti contropiedi, e questa è una nota positiva” commenta il tecnico Gianluca Garibaldi “nota negativa è che nel terzo tempo ci siamo distratti a causa di qualche decisione arbitrale, ma è un errore nostro perché dobbiamo imparare a pensare solo alla partita. Andando a protestare abbiamo accusato sul gioco in acqua, e non deve succedere».

Primo posto nel girone 2, a punteggio pieno, e testa già alla prossima partita sabato 8 febbraio in casa contro Pallanuoto Como.

CUS Geas Milano – Plebiscito Padova 4-11

Plebiscito Padova: Calabresi, Conte 2, Leonardi G., Sartore 1, Chiodo, Biasutti, Gottardo 1, Robusto 2, Vettore, Maresca, Rolla 2, Leonardi, Tomasella 3 - All.Garibaldi