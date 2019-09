Pallanuoto: un Plebiscito Padova in grande forma si prepara ad affrontare la Coppa Italia

Sono state due settimane di intensi allenamenti per il Plebiscito Padova che ha ospitato nell’impianto di via Geremia prima la Nazionale Thailandese per una sette giorni di allenamenti congiunti, e successivamente l’UVSE Budapest, con cui nel week-end ha disputato delle partite amichevoli di test, insieme a NC Milano e Rapallo Pallanuoto.

Vittorie a ripetizione

Già in grande forma il setterosa allenato da Stefano Posterivo, che conquista tutti i match giocati (15-10 con NC Milano, 16-8 con Rapallo e 12-8 contro le magiare), dimostrando un ottimo stato di forma alla vigilia del primo importante appuntamento della stagione: la prima fase di Coppa Italia che si disputerà proprio a Padova dal 27 al 29 settembre 2019. «In questa pre-stagione abbiamo giocato tanto- commenta il tecnico Posterivo- e in particolare il common training con l’Ujpest e queste partite amichevoli ci hanno dato tante indicazioni. É stato un week end di buon livello, allenante e utile. Ora ci concentriamo sul girone di Coppa Italia che ospiteremo al Plebiscito a partire da venerdì. Mi piace molto l’atteggiamento della squadra, sia in partita che in allenamento, e vogliamo continuare a fare bene e lavorare forte». L’appuntamento è dunque dal 27 al 29 settembre 2019 presso lo Stadio della Pallanuoto del Plebiscito Padova, con Ekipe Orizzonte Catania, NC Milano, CSS Verona e Pallanuoto Trieste. L’ingresso per tutte le partite della manifestazione è gratuito.

Calendario

Coppa Italia - Prima Fase - Girone A (Sede: Padova)

Venerdì 27 settembre

20.00 Plebiscito PD – Pallanuoto Trieste

21.30 NC Milano - CSS Verona

Sabato 28 settembre

13.00 CSS Verona - Plebiscito PD

14.30 L'Ekipe Orizzonte - NC Milano

Sabato 28 settembre

19.00 Pallanuoto Trieste - L'Ekipe Orizzonte

20.30 Plebiscito PD - NC Milano

Domenica 29 settembre

9.00 L'Ekipe Orizzonte - CSS Verona

10.30 NC Milano - Pallanuoto Trieste

Domenica 29 settembre

15.00 Plebiscito PD - L'Ekipe Orizzonte

16.30 CSS Verona - Pallanuoto Trieste