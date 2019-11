Pallanuoto femminile: il Plebiscito è in Russia, venerdì l'esordio nella seconda fase a gironi

Già atterrato in Russia il setterosa patavino, in vista della seconda fase di EuroLeague, in cui il Plebiscito Padova dovrà vedersela, dal 29 novembre al 1° dicembre, contro le greche di NC Vouliagmeni, le olandesi del ZVL Tetteroo e le padrone di casa del Kinef Kirishi. «Siamo pronti, sappiamo che sta iniziando la fase più importante di questo inizio stagione- commenta il tecnico Stefano Posterivo -il nostro obiettivo è passare il turno, arriviamo a Kirishi con la ferma convinzione di continuare la nostra avventura in Coppa. Stiamo lavorando bene, siamo preparati, sappiamo che non sarà facile ma siamo qui consapevoli anche del fatto che si può giocare, che possiamo farcela, e che lo vogliamo a tutti i costi».

La carica del sestetto

«Siamo più che cariche per questa seconda fase di lega- continua il capitano Laura Teani -e vogliamo con tutte noi stesse far si che continui ancora. Sappiamo il livello alto che ci aspetta, e grazie alle ultime tre partite di campionato abbiamo capito su cosa dobbiamo lavorare: oltre all’aspetto tattico da perfezionare, dobbiamo riuscire a mantenere la concentrazione, essere più costanti, e sappiamo che in questa competizione non potremo fare a meno di questi aspetti. Speriamo che tutto, fino ad ora, sia servito da lezione. Saranno tutte partite impegnative contro squadre di alto livello, ma sono convinta del nostro potenziale, penso che dipenda tutto solo da noi. Dovremo sicuramente entrare in acqua al 100%, subito dal primo minuto della prima partita, riducendo al minimo gli errori e rimanendo concentrate al massimo per mettere in acqua il nostro gioco senza paura, perché quando lo facciamo giochiamo davvero una bella pallanuoto e mettiamo in difficoltà chiunque. A volte, purtroppo, ci mettiamo in difficoltà da sole e non dovremmo permetterlo».

Il girone

Le prime due squadre al termine del girone si qualificano direttamente ai quarti di finale, dove le prime classificate saranno opposte alle seconde di un altro girone.

Group G (Kirishi)

Vouliagmeni (GRE)

Plebiscito Padova (ITA)

Kinef-Surgutneftegas Kirishi (RUS)

ZVL Tetteroo (NED)

29/11 h 16.15 Plebiscito Padova vs NC Vouliagmeni

30/11 h 16.15 Plebiscito Padova vs ZVL Tetteroo

1/12 h 12.45 Plebiscito Padova vs Kinef Kirishi