Pallanuoto: fermento al Plebiscito Padova, tutto pronto per l'Euro League

Si avvicina il primo appuntamento internazionale della Lantech//Longwave Plebiscito Padova di questa stagione 2018/2019, il Preliminary Round di Euro League che vedrà le patavine impegnate da venerdì 25 a domenica 27 gennaio contro Ugra Kanthy-Mansiysk (RUS), La Sirena CN Matarò (ESP) e Olympiakos (GRE) per conquistare un posto nei quarti di finale europei.

La tre giorni

Non è un segreto che l’Europa uno degli obiettivi prioritari del Plebiscito: «sarà una bella tre giorni di coppa, è un appuntamento importante che aspettiamo dall’inizio dell’anno- commenta il tecnico Stefano Posterivo- affronteremo un girone difficile, come è giusto che sia a questi livelli, tre ottime squadre con ottima esperienza nelle coppe, ma noi siamo un gruppo ambizioso, abbiamo sempre tanta voglia di misurarci e giocare con le più forti, e ovviamente se vogliamo arrivare in fondo è da queste partite che dobbiamo passare. Abbiamo lavorato intensamente e preparato tutti e tre gli incontri. Sappiamo che dovremo mettere in mostra le nostre doti migliori, tecniche, tattiche e soprattutto caratteriali. Siamo pronti a farlo, con la nostra intensità e con tanto cuore e voglia di andare avanti, approfittando del fatto di poter giocare in casa mettendoci quel qualcosa in più anche per chi verrà a sostenerci».

Il capitano

Positivo anche il capitano Laura Teani: «siamo pronte e cariche ad affrontare questo turno di coppa, ci stiamo preparando bene sia fisicamente che tatticamente. Sappiamo che saranno tutte partite difficili contro avversari di alto livello e che molto dipenderà da noi e dalla nostra concentrazione, dalla determinazione e dalla voglia che decideremo di mettere in acqua. Vogliamo con tutte noi stesse passare il turno perché è uno degli obiettivi che siamo prefissate a inizio stagione e non lasceremo niente al caso, affronteremo ogni partita come una battaglia. Ne approfitto per rinnovare a tutti l’invito di venire a sostenerci».

Il programma

Ingresso (a giornata): 5€ intero, 3€ ridotto, gratuito con Tessera del Tifoso

VENERDI’ 25 GENNAIO

Ore 18.00 Plebiscito Padova vs Khanty Mansiysk

Ore 20.00 La Sirena CN Matarò vs Olympiacos

SABATO 26 GENNAIO

Ore 17.00 Olympiacos vs Ugra Khanty-Mansisk

Ore 19.00 Plebiscito Padova vs La Sirena CN Matarò

DOMENICA 27 GENNAIO

Ore 10.00 Ugra Khanty-Mansiysk vs La Sirena CN Matarò

Ore 12.00 Olympiacos vs Plebiscito Padova