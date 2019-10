Pallanuoto femminile: il Plebiscito Padova sabato ospita in casa la Vela Nuoto Ancona

Sabato 19 ottobre torna a giocare in casa il Plebiscito Padova, che nella terza giornata di campionato: alle ore 18.30 affronterà la squadra neo-promossa del Vela Nuoto Ancona.

Battaglia vera

«Sabato sarà una partita impegnativa” commenta il capocannoniere del campionato (con 8 gol all’attivo fino ad ora) Kiara Ranalli “più che a livello fisico, a livello mentale. Sono quelle partite che per perdere la concentrazione ci vuole un attimo, e noi siamo, tra le due, la squadra che ha più da perdere. Basterà giocare come sappiamo fare e come abbiamo dimostrato finora». Continua la numero 7 Alessia Millo: «Il Vela Ancona è una squadra giovane e neopromossa che abbiamo già incontrato nel torneo pre-campionato. Noi siamo pronte, stiamo lavorando pesante, ottimizzando il gioco e la forma fisica, soprattutto per il periodo che ci aspetta. Vogliamo fare bene questo campionato perché con il ritorno della formula dei play-off ogni partita è importante. Siamo una bella squadra, interamente italiana e molto versatile. Venite a vederci» .L’appuntamento è per sabato 19 ottobre alle 18.30 allo Stadio della Pallanuoto del C.S. Plebiscito. Ingresso 5€ (ridotto 3€, gratuito con Tessera del Tifoso)