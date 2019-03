Pallanuoto femminile A1: è di nuovo Lantech Plebiscito contro Orizzonte Catania

Sabato 2 marzo ore alle 18 si scontrano nuovamente la Lantech//Longwave Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania, nell’incontro valido per la quinta giornata di ritorno di Campionato serie A1 femminile: le siciliane sono ora in vetta alla classifica con 33 punti, mentre le patavine si trovano in quarta posizione con 28 punti.

Sfida affascinante

Archiviata per un week-end la parentesi Euro League, dopo il pareggio conquistato in casa dell’UVSE Budapest e in attesa della partita di ritorno di sabato 9 marzo alle piscine di via G.Geremia, l’allenatore Stefano Posterivo è fiducioso: «E' una sfida sempre affascinante, che riveste molta importanza ai fini della classifica, se vogliamo migliorare il nostro quarto posto dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione regolare. Veniamo da un’ottima prova a Budapest contro l’UVSE campione d’Ungheria e abbiamo voglia di proseguire un discorso solo brevemente interrotto. C’è molta tranquillità nel mio gruppo e questo è l’approccio giusto per affrontare partite importanti. Siamo un gruppo solido con la giusta esperienza anche internazionale e sappiamo benissimo che ora viene il bello e che tutto il lavoro e gli allenamenti che svolgiamo quotidianamente devono essere indirizzati ad arrivare nel miglior modo possibile nei momenti decisivi della stagione».