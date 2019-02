La Lantech Plebiscito Padova vola a Bucarest: si avvicinano i quarti di Euro League

Sono partite venerdì mattina le ragazze del Lantech//Longwave Plebiscito Padova per raggiungere Budapest e preparare al meglio la gara di andata di quarti di finale Euro League contro la forte compagine ungherese dell’UVSE. Sette finore gli incontri giocati contro le ungheresi, gli ultimi due lo scorso anno sempre nei quarti di finale, dove le patavine avevano fermato le padrone di casa sul punteggio di 7 a 7 per poi cedere solo per 6 a 8 in casa nella partita di ritorno: uno scontro, quindi, che si preannuncia infuocato.

Il ritorno il 9 marzo

«Partita impegnativa come è giusto che sia in un quarto di finale di Euro League- commenta alla vigilia della partenza l’allenatore Stefano Posterivo- affrontiamo un top team completo, strutturato e ben guidato. Questa di Budapest sarà la settima partita contro l’UVSE in queste ultime stagioni, conosciamo bene il valore di questa squadra e anche per questo motivo saranno sfide da affrontare con convinzione e determinazione. Siamo stati spesso protagonisti in Coppa ed abbiamo grande voglia di esserlo anche ora». La giornata di ritorno sarà a Padova, sabato 9 marzo 2019.

Il programma dei quarti

23 febbraio 2019 – Andata

Kinef KIRISHI (RUS) vs NC VOULIAGMENI (GRE)

Ekipe Orizzonte CATANIA (ITA) vs Astralpool CN SABADELL (ESP)

UVSE Hunguest Hotels BUDAPEST (HUN) vs Plebiscito PADOVA (ITA)

St Andreu BARCELONA (ESP) vs Olympiacos SF PIRAEUS (GRE)

9 marzo 2019 - Ritorno

NC VOULIAGMENI (GRE) vs Kinef KRISHI (RUS)

Astralpool CN SABADELL (ESP) vs Ekipe Orizzonte CATANIA (ITA)

Plebiscito PADOVA (ITA) vs UVSE Hunguest Hotels BUDAPEST (HUN)

Olympiacos SF PIRAEUS (GRE) vs St Andreu BARCELONA (ESP)