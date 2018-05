Pallanuoto, le Lantech Girls si preparano alla final six di campionato a Firenze

Da venerdì 11 a domenica 13 maggio alla piscina Nannini di Firenze si daranno battaglia le migliori sei squadre del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile per aggiudicarsi il titolo di Campionesse d’Italia.

Gli impegni della Lantech

Padova, campione in carica e seconda classificata nella regular season, scenderà in vasca a partire da sabato con Orizzonte Catania (prima della classe alla fine della stagione regolare), mentre Roma, Bogliasco, Rapallo e Milano si sfideranno venerdì nei quarti di finale.

Il team punta alla finalissima

Per le ragazze della Lantech c’è voglia di riscattare una stagione altalenante, serviranno testa e cuore per affrontare sabato sera la vincente della sfida tra la Roma di Formiconi e il Bogliasco di Sinatra, così da ritrovarsi domenica nella finalissima dove quasi sicuramente ci sarà lo splendido Catania di Martina Miceli, protagonista di una stagione esaltante dopo alcune annate magre, in cui le siciliane sono rimaste a guardare i successi delle Lantech Girls.

Il programma della tre giorni di Firenze

Venerdì 11 maggio

ore 18.30: quarto 1 Roma - Bogliasco

ore 20: quarto 2 Rapallo - Milano

Sabato 12 maggio

ore 17: finale 5/6 posto

ore 18.30: semifinale 1 Catania - vincente quarto 1

ore 20: semifinale 2 Padova - vincente quarto 2

Domenica 13 maggio

ore 16.30: finale 3/4 posto

ore 18: finale 1/2 posto