Pallanuoto femminile: in A1 Lantech cede a Catania, vittoria casalinga per la A2

Le ragazze di mister Posterivo hanno ceduto nella vasca della Ekipe Orizzonte nonostante un inizio speranzoso. Ora si guarda avanti, mentre le atlete della A2 cedono nel finale ma riescono a spuntarla.

Ekipe Orizzonte Catania - Lantech//Longwave Plebiscito Padova 9-7

Cede per 9 a 7 fuori casa contro Ekipe Orizzonte Catania la Lantech//Longwave Plebiscito nella quinta giornata di ritorno di campionato di Serie A1 femminile. «Abbiamo giocato bene per due tempi, commettendo qualche errore di troppo negli altri due» commenta il tecnico Stefano Posterivo «nella prima fase siamo stati bravi a rimanere in partitanonostante una netta disparità di espulsioni (8 a 1 a favore dell’Orizzonte) che ci ha notevolmente penalizzati, giocando con molta attenzione. Nella seconda fase abbiamo commesso qualche errore di troppo, potendo fare anche meno rotazioni perché carichi di falli, subendo qualche gol evitabile in inferiorità. Ora andiamo avanti, ci concentreremo sul ritorno di Euro League e lavoreremo ancora più duramente per essere al meglio in questo finale di stagione».

Ekipe Orizzonte Catania: Gorlero, Ioannou, Garibotti 4, Bianconi 2, Aiello 1, Giuffrida, Palmieri, Marletta 1, Van Der Sloot, Koolhaas 1, Riccioli, Santapaola, Condorelli. All. Miceli

Lantech//Longwave Plebiscito: Teani, Barzon 1, Savioli 1, Gottardo 1, Queirolo 1, Casson 1, Millo 1, Dario, Grab 1, Ranalli, Meggiato, Armit, Giacon. All. Posterivo

Arbitri: Severo e Scappini

Parziali 2-2, 2-2, 2-1, 3-2

Uscita per limite di falli Garibotti (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 6/10 e Plebiscito Padova 4/9. Spettatori trecento circa.

2001 Plebiscito Padova - Promogest Quartu Sant’Elena 10-6

Quinta posizione (a 15 punti) per la 2001 Plebiscito Padova nell’ottava giornata di campionato di Serie A2 femminile, che supera in casa la Promogest Quartu Sant’Elena, sesta in classifica, per 10 a 6 e la distacca di otto punti in classifica. «Dopo un inizio di gara molto promettente con un parziale di 3 a 0, abbiamo ceduto a livello mentale concedendo e favorendo molte azioni da goal che le nostre avversarie hanno saputo concretizzare infliggendoci quattro goal, portandosi sul -1» è il commento post gara delle atlete «Siamo poi riuscite a riprendere il controllo della partita concretizzando meglio le nostre azioni sia in fase di attacco che in difesa, anche se nel terzo tempo abbiamo lasciato fin troppo spazio alle nostre avversarie».

2001 Plebiscito Padova: Zingaropoli, Dametto 2, Mazzolin, Zorzi, Schiavon, Tofanin 1, Grigolon 1, Pegoraro, Ciocci, Dall’Armi 3, Tognon, Lascialandà 3, Bozzolan. All. Rytova, vice all. Rosso

Promogest Quartu Sant’Elena: Gambone, Abbate 1, Arbuis, Schiavo, Melis 1, Bellisai, Simonetti 1, Cannata, Steri 1.

Starace 2, Vallascas