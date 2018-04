Pallanuoto femminile, le ragazze della Lantech Plebiscito si preparano per volare a Messina

Dopo aver ospitato Rapallo, per le atlete della Lantech continua l'impegno per confermare la seconda posizione in classifica.

La gara

Sabato 28 aprile la squadra sarà in trasferta a Messina, dove la aspetta la prima delle ultime due partite della fase regolare prima delle Final Six. "Una gara da affrontare bene, con grinta e testa, per arrivare con lo spirito giusto alle finali di Firenze - sostiene il coach Stefano Posterivo -. Stiamo lavorando in funzione delle partite decisive e vogliamo dare continuità dopo la buona prova della settimana scorsa”. Messina è una squadra che ormai ha poco da chiedere al campionato, ma si sa, nella pallanuoto nulla è scontato, tanto meno in questa stagione in cui le sorprese son state parecchie. Massimo impegno e concentrazione alta dunque per le Lantech Girls, che dovranno farsi trovare preparate al fischio di inizio delle 15 nella piscina del centro sportivo Cappuccini. L'arbitraggio sarà affidato a Luca Bianco e Marina Valdettaro.