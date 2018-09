Pallanuoto, Lantech Plebiscito inarrestabile nella piscina di casa

Bilancio più che soddisfacente per le ragazze di Lantech Plebiscito, che tra le mura di casa registrano un ottimo risultato al torneo di Padova. Contro Roma, Rapallo e Verona, le atlete di Stefano Posterivo si presentano al meglio per l'inizio della nuova stagione agonistica.

Preparazione ai grandi impegni

Sabato e domenica allo stadio della pallanuoto del Plebiscito si sono giocati due giorni di test match: due giorni per riprendere confidenza con il gioco, per riabbracciare il pubblico di casa e per vedere all’opera la statunitense Devin Grab, new entry atterrata in Italia giusto venerdì sera. In vasca quattro formazioni agguerrite: Lantech guidata dal tecnico Posterivo, Sis Roma con Capanna, il Rapallo di Antonucci e Css Verona sotto la guida di Zaccaria, tutti entusiasti della kermesse. Un anticipo della prossima stagione agonistica, l'occasione perfetta per risvegliare testa e muscoli in vista del primo turno di Coppa Italia (il primo fine settimana di ottobre) e della prima giornata di campionato, che il 13 ottobre vedrà Lantech ospitare in casa il Css Verona alle 18.

Reazione positiva

Soddisfatto Stefano Posterivo: “Abbiamo iniziato la preparazione solo due settimane fa, fisicamente non siamo di certo in forma da campionato, ma era importante iniziare a prendere confidenza e rinfrescare schemi e giocate, far entrare nei nostri movimenti Ranalli e Grab. Mi è piaciuta la risposta delle ragazze dopo le mie parole tra terzo e quarto tempo nella partita contro la Roma: siamo passati dal 2-3 in favore delle capitoline al 7-3 per noi in otto intensissimi minuti. Adesso altre due settimane di lavoro duro e poi un’altra occasione per misurarci a Ostia in un altro quadrangolare di lusso con F&D H2O Velletri, nuovamente SIS Roma e le magiare del Dunaujvaros, vincitrici della Coppa Len con cui condivideremo, a Padova, anche qualche giorno di common training”.

I risultati delle partite

I giornata

PLEBISCITO-Rapallo 13-10

Sis Roma-Css Verona 16-1

II giornata

Sis Roma-Rapallo 9-7

PLEBISCITO-Css Verona 17-6

III giornata

Rapallp-Css Verona 14-3

PLEBISCITO-Sis Roma 7-3

Classifica finale:

Plebiscito 9; SIS Roma 6; Rapallo 3; Css Verona 0