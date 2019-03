Pallanuoto femminile: sabato al Plebiscito la gara di ritorno dei quarti di Euro League

Sabato 9 marzo ore 18 la Lantech//Longwave Plebiscito sfida allo stadio della pallanuoto di via Geremia l’UVSE Budapest nella partita di ritorno dei quarti di finale Euro League femminile 2019. La storia si ripete, ma si spera in un finale diverso: nel 2018, dopo aver pareggiato a Budapest, la Lantech fu sconfitta in casa per 8 a 6, arrivando a un passo dalle finali Euro League e accedendo alle fasi finali di Coppa Len. Anche quest’anno la qualificazione tra le migliori quattro squadre d’Europa si giocherà al C.S. Plebiscito, dopo il pareggio per 6 a 6 conquistato fuori casa due settimane fa.

Partita stellare

Stefano Posterivo, allenatore: «Sabato ci giochiamo la gara di ritorno dei quarti di finale di Euro League, e già solo dalla definizione si capisce che non sarà una partita qualsiasi, come le altre. A Budapest abbiamo fatto solo la prima parte, ora si riprende e si ricomincia da una perfetta parità, che a noi sta stretta visto l’andamento della partita di andata ma che ci permette di avere ancora più motivazioni e forza. L’UVSE è una squadra di alto livello, sappiamo benissimo che per vincere bisognerà fare le cose per bene, con forza e atteggiamento giusti. Questa squadra si è resa protagonista di imprese straordinarie, ha già scritto pagine importanti dello sport, ma ha tanta voglia di entrare, una volta di più, nella storia di questa Società e della città di Padova». Biglietti ingresso: intero 5€, ridotto 3€, gratuito con Tessera del Tifoso.