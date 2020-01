Pallanuoto, Padovanuoto allenamenti intensi al Torneo della Mandragola di Genova

Tre giorni di grande Pallanuoto per i ragazzi della PadovaNuoto di coach Longhin, tre giorni di utilissime esperienze, tre giorni di aggregazione per un gruppo con molti nuovi inserimenti rispetto alla passata stagione. Allenamenti congiunti con la storica società di Nervi ed il Torneo della Mandragola con Sturla, Chiavari, Locatelli, Aragno e Sestri, storiche e blasonate società che hanno scritto importanti pagine della pallanuoto italiana.

Allenamenti intensi

I patavini si sono classificati all'ultimo posto, come era prevedibile, ma il fatto di essersi potuti confrontare con squadre di altre categorie (serie A e B), riuscendo in alcuni frangenti ad arginare tali corazzate, fa ben sperare per l'inizio del Campionato di serie C. «Non era facile affrontare squadre con un simile blasone e con tale storia alle spalle; in Liguria la tradizione pallanotistica si sa essere molto forte e radicata, ma i ragazzi sono stati bravi a mettersi in gioco e a tenere duro per tre giorni intensi in cui oltre a focaccia e pallanuoto ho visto anche l'amalgamarsi sempre più di un gruppo nuovo dati gli innesti dei nuovi elementi" questo il commento del tecnico Longhin, che continua così: "il Campionato è alle porte e per centrare l'obbiettivo salvezza dovremmo cercare di fare punti ad ogni gara, sia in casa che nei difficili campi dell'Emilia-Romagna: sarà una bella sfida, ma credo nella forza del gruppo». PadovaNuoto è tata inserita nel girone 2 del Campionato Nazionale di serie C, assieme a San Giovanni in Persiceto, Bentegodi Verona, RN Verona, Vicenza, Ravenna Nuoto, Parma, Belluno, Mestrina Nuoto, Sassuolo, Modena e RN Bologna. Inizio previsto per Sabato 18 Gennaio, contro la RN Verona, ma si attende ancora l'ufficialità di tale data da parte della Federazione. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i nomi dei giocatori che saranno inseriti nella rosa della prima squadra.