Pallanuoto, ritorno di play out per il Plebiscito Padova che vola a Catania

Dopo la soddisfazione per il buon piazzamente dell'Under13 nel campionato regionale Triveneto, la prima squadra della Plebiscito Padova si prepara ad affrontare il play out per la serie A2 a Catania.

La trasferta siciliana a caccia della vittoria

L'appuntamento nella vasca catanese di Copral Muri Antichi è sabato 15 giuno alle 17 con la partita di ritorno play out. Dopo la vittoria in casa per 9 a 7, i patavini si giocheranno il tutto per tutto in casa degli avversari per conquistare un posto nel campionato di serie A2 2019/2020, senza dover passare per l’eventuale partita di spareggio (che si giocherebbe sabato 22 giugno alle 15 a Padova). «Andiamo a Catania, un campo veramente molto ostico, ma partiremo con la convinzione giusta

per vincere fuori casa e salvarci, senza dover disputare la terza partita» commenta il tecnico Igor Martinovic «I ragazzi sono motivati e fiduciosi dopo aver conquistato l’andata, l’importante per noi è iniziare con calma, giocare al meglio e non farci prendere dal nervosismo. Vogliamo chiudere qui questi play out e conquistare direttamente un posto».

Un argento conquistato combattendo

La formazione Under13 si laurea vicecampione regionale del campionato regionale Triveneto, conquistando il secondo posto per 7 a 3 contro Virgiliana Mantova e cedendo in finale alla forte Pallanuoto Trieste per 14 a 6. Le partite si sono disputate il 9 giugno a Preganziol e l'argento segna la grande soddisfazione dell’allenatore Nicola Vergerio: «Mantova è stato un avversario temibile, ma con pazienza e costanza abbiamo fatto prevalere il nostro gioco, sempre molto propositivo. La finale contro Trieste è stata proprio una bella partita: non ci siamo mai arresi, anche se i nostri avversari sono sempre stati in vantaggio. Noi abbiamo dato tutto quello che potevamo, non abbiamo rimpianti e siamo molto contenti della medaglia

d’argento. Ora abbiamo ancora più voglia di ricominciare la prossima stagione, per migliorarci ancora di più. Nel frattempo, quest’estate parteciperemo al torneo internazionale Haba Waba e a uno scambio sportivo con la squadra di Tenerife».