Pallanuoto, weekend di vittorie per il Plebiscito Padova: a segno la B maschile e l'A2 femminile

Quarta giornata di campionato A2 femminile e prima vittoria stagionale per la giovane squadra della 2001 Padova, che domenica 16 febbraio supera in casa l’Aquatica Torino per 8 a 4.

Soddisfazione

«Sono molto soddisfatta della partita e del risultato- commenta il tecnico Galina Rytova - l’atteggiamento delle ragazze è cambiato notevolmente: sono state molto più aggressive e consapevoli dei propri mezzi. Tutta la squadra ci ha messo l’impegno giusto, non ho una giocatrice da indicare come migliore: sono state tutte perfette in acqua. Questi sono tre punti molto importanti per il morale e per la classifica. La settimana prossima affronteremo il Varese, e dovremo continuare con lo stesso ritmo, scendendo in acqua come nella prestazione di oggi, con aggressività e voglia di vincere, per dimostrare che ci siamo anche noi».

Tabellino

2001 Padova – Aquatica Torino 8-4 (2-1, 1-1, 4-1, 1-1)

2001 Padova: Gregorutti, Dametto, Penzo, Al Masri 1, Zorzi 2, Tofanin 1, Grigolon 2, Serafini 1, Morelli, Schiavon 1, Tognon, Bozzolan, Delli Guanti all.Rytova

Aquatica Torino: Ignaccolo, De March 2, Fasolo, Fava, Giacotto, Orsenigo, Catto, Tamagnone, Panattoni 1, Perron Cabus, Franci, Sessarego 1, Caito

Il maschile

Inizia a delinearsi la classifica di questa stagione di serie B maschile: nella quinta giornata, il Plebiscito Padova supera in casa Pallanuoto Bergamo e si conferma capolista del Girone 2 a 15 punti, con a seguire Sporting Lodi (12 punti) e Brescia Waterpolo a 10. Un campionato lungo ma iniziato al meglio per la squadra patavina diretta dal tecnico Gianluca Garibaldi, che commenta così la vittoria casalinga di sabato: «E' stata una partita dalle due facce: abbiamo giocato molto bene e con grande intensità i primi due tempi, mentre abbiamo rallentato negli ultimi due tempi, abbassando il ritmo: non deve succedere, lavoreremo ulteriormente su questo aspetto, perché più avanti potrebbe diventare un problema». La prossima settimana il Plebiscito Padova sarà impegnato fuori casa con Sea Sub Modena “loro sono una squadra che in quest’ultima giornata ha perso fuori casa contro Pallanuoto Como di un solo gol, quindi sicuramente ha buone qualità. In settimana la studieremo e prepareremo al meglio la partita”.

Tabellino

Plebiscito Padova – Pallanuoto Bergamo 11-6 (2-0, 5-2, 1-3, 3-1)

Plebiscito Padova: Calabresi, Conte 2, Leonardi g., Sartore, Chiodo 2, Biasutti, Gottardo 1, Barnaba, Zanovello, Maresca, Rolla 2, Leonardi L. 1, Tomasella 3 all.Garibaldi

Pallanuoto Bergamo: Mellina Gottardo, Morotti, Crotti, Minali, Trimarchi, Carrara, Tadini, Ginocchio 1, Baldi L. 4, Baldi G., Fumagalli 1. Filippelli, Cavagna