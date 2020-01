Plebiscito: iniziati i campionati giovanili U11 e U20, domenica 26 l'esordio in casa dell'A2 femminile

Ufficialmente iniziato il campionato dei piccolissimi Under 11, con il primo concentramento effettuato nel week-end del 18/19 gennaio alla piscina Montebianco di Verona: la squadra, seguita da Alessia Millo e Dino Rolla, ha incontrato la Pallanuoto Trieste “B” nell’incontro ufficiale, mentre nell’amichevole di allenamento si è scontrata con CSS Verona. Nella partita di campionato i patavini non hanno avuto nessun problema a superare i triestini, conquistando la vittoria con un netto 19-0, e simile è il risultato nell’amichevole con CSS Verona (conclusasi con la vittoria per 18 a 0).

Le partite

Un ottimo inizio, con tutti i piccoli atleti, classe 2009 e 2010, scesi in acqua a rotazione: «Anche quest’anno ci avviciniamo al campionato con i migliori propositi- commenta Rolla- da queste partite abbiamo già visto un buon livello. Lo scorso anno ci è sfuggito in finale il titolo, speriamo quest’anno di poterlo conquistare. Il Plebiscito punta molto sui giovani e sul vivaio, quindi il lavoro, anche se sono così giovani, è già impostato in maniera da far capire loro il sacrificio e l’allenamento necessari a raggiungere gli alti livelli dello sport». Vince anche l’Under 20, fuori casa: con il risultato di 30 a 3 i ragazzi allenati da Davide Molena battono senza difficoltà Sportivamente Belluno, squadra allenata dall’ex triestino Miroslav Krstovic. «Sono contento perché i ragazzi hanno fatto quello che ci eravamo detti a inizio partita” commenta il tecnico “imponendo il nostro ritmo e gioco, senza adattarsi all’avversario. Una buona opportunità, inoltre, anche per chi nei vari campionati gioca un po’ meno, oggi hanno avuto tutti molto spazio per giocare, e si son fatti trovare tutti pronti: questo significa che la strada intrapresa negli allenamenti durante la settimana è quella giusta». Prossimo appuntamento Under 20 sarà il 16 febbraio fuori casa contro Sport Management.

Il programma

Domenica 26 gennaio il Plebiscito ospiterà in casa numerosi incontri di campionati, giovanili e non: a partire dalle ore 9.00 nello Stadio della Pallanuoto scenderanno in acqua Under 13 (2001 Padova vs Vicenza Libertas), alle 10.30 l’Under 13 femminile (2001 Padova vs Team Sport Isola), alle 12.00 Under 13 maschile (CS Plebiscito vs Bolzano Nuoto), alle 13.30 l’esordio della serie A2 femminile contro l’ostico RN Bologna, cui seguirà alle 15.00, in conclusione del folto programma pallanuotistico della giornata, la sfida delle stesse squadre in Under 19. Gaia Gregorutti, Martina Schiavon, Emma Pozzani, Ambra Morelli, Elena Tofanin, Greta Dametto, Martina Penzo, Giulia Delli Guanti, Isabella Serafini, Federica Pegoraro (capitano), Francesca Bozzolan, Sarah Zorzi, Alessia Grigolon, Luna Tognon, Yara Al Masri. Allenatrice Galina Rytova