Pallanuoto maschile serie A2: il Plebiscito a caccia di punti in casa contro Como

Terza giornata di ritorno fondamentale per il Plebiscito Padova, che sabato 23 marzo alle ore 16.00 sfiderà in casa il Como Nuoto alla ricerca di tre punti che potrebbero far risalire notevolmente i patavini in classifica, al momento penultimi fermi a 10 punti. La parte bassa del torneo è molto compatta, con quattro squadre in fila a un solo punto di distanza: proprio Como Nuoto, in ottava posizione a tredici punti, è una delle dirette avversarie da battere per poter ricominciare a scalare le posizioni.

Partita da vincere

«Sarà una bella partita da giocare- commenta il tecnico Martinovic- essere in casa in parte ci da un vantaggio e questi tre punti sono importanti. Nel corso delle ultime due settimane dei giocatori hanno avuto qualche problema di salute, ma sabato spero di poter contare sulla rosa al completo, sia sui veterani che sui giovani, magari ci sarà anche qualche esordio».