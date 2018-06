Pallanuoto, play off. Trasferta capitolina per la Roberto Plebiscito prima della sfida in casa

Entusiasmante coda di campionato per Tomasella & Co, che dopo una brillante stagione centrano l’obiettivo play off e si preparano a sfidare la Roma Nuoto mercoledì al Foro Italico e sabato in casa al Plebiscito.

Una sfida da non sottovalutare

Non sarà un’impresa semplice affrontare la Roma Nuoto nello spettacolare gioco di mosaici della vasca del Foro Italico, così come racconta Walter Fasano: “Roma è la squadra più forte dell’intera A2 e questo non lo dico solamente io; è una formazione costruita per andare in A1 e che da almeno tre anni ci sta provando. Tra le fila capitoline anche l’esperto Camilleri capocannoniere del torneo. Dal canto nostro posso dire che abbiamo lavorato bene negli ultimi dieci giorni con tanto entusiasmo; non vogliamo essere una comparsa, certo sarà dura, ma vogliamo onorare il campionato fino all’ultimo minuto di gioco e ce la metteremo tutta per far bella figura. Partiremo oggi (martedì) per Roma con la squadra al completo, pronti a scendere in campo domani e poi sabato in casa, perché ricordiamoci che queste sono sfide che si vincono alla meglio delle tre gare”.