Pallanuoto maschile: Plebiscito in trasferta a Brescia con il fanalino di coda del torneo

Sarà la Brescia Waterpolo, ultima in classifica, l’avversaria del Plebiscito Padova nella nona giornata di campionato serie A2 maschile, sabato 9 febbraio. Una sfida fuori casa che vedrà la squadra di capitan Tomasella alla ricerca di tre punti importanti per muovere la classifica: la squadra si trova in ottava posizione con 9 punti totali.

Gara importantissima

«La partita contro Waterpolo Brescia, fuori casa, sarà molto importante per noi. Ovviamente noi ci stiamo preparando al meglio per vincere, andiamo lì a cercare tre punti fondamentali per la classifica. Questa settimana abbiamo avuto un paio di giocatori con problemi di salute, però per sabato i ragazzi saranno pronti». L'unico assente sarà Fanfani: «Purtroppo Bozo non potrà esserci per motivi personali. Noi cercheremo di andare lì ugualmente con tanta determinazione e voglia di vincere». Questa la rosa di sabato: Destro Gianluca, Segala Andrea, Tosato Luca, Chiodo Matteo, Savio Matteo, Barbato Jacopo, Gottardo Riccardo, Robusto Francesco, Zanovello Marco, Calabresi Giacomo, Rolla Dino, Leonardi Lorenzo, Tomasella Michele All. Martinovic