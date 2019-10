Pallanuoto, serie A1: prima trasferta per il Plebiscito che farà visita alla Florentia

Si avvicina la seconda giornata di campionato serie A1 femminile, con il setterosa patavino che affronterà fuori casa, nella prima trasferta stagionale, la Rari Nantes Florentia.

Dopo la prima vittoria casalinga (13 a 10 contro Rapallo Pallanuoto), il tecnico Stefano Posterivo sta preparando, insieme alla squadra, la partita di sabato 12 ottobre: «Quella di Firenze sarà la nostra prima trasferta in assoluto dall’inizio della stagione, saremo concentrati e determinati a fare bene. Bisognerà evitare l’atteggiamento sbagliato e gli errori fatti all’esordio contro Rapallo, e giocare la nostra pallanuoto, ben consapevoli del nostro valore ma attenti a non dare nulla per scontato». Per tutte le partite di Regular Season, compresa la sfida tra Plebiscito e Florentia di sabato 12 ottobre alle ore 18.00, sarà disponibile il live score direttamente sul sito federale nazionale www.federnuoto.it.