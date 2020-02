Pallanuoto, serie B: trasferta a Modena per i ragazzi del Plebiscito Padova

Sesta giornata di campionato serie B maschile, con il Plebiscito Padova che sabato 22 febbraio alle ore 17.45 affronterà, fuori casa, il Sea Sub Modena. Una partita apparentemente semplice per i patavini, attualmente al comando del girone 2 a punteggio pieno, contro la squadra terz’ultima in classifica.

Trasferta difficile

Non è di questo avviso il tecnico Gianluca Garibaldi: «Sarà una trasferta in un campo comunque difficile, guardando la loro classifica hanno solo 4 punti, ma analizzando le partite che hanno disputato fino ad adesso (notevoli il pareggio con Brescia, e le sconfitte di misura con Lodi e Como) si capisce che forse hanno raccolto meno di quello che avrebbero meritato. Anche logisticamente la struttura non è facile, dovremo presentarci all’appuntamento con la massima attenzione. Ci presenteremo a Modena con la rosa al completo, anche se quattro atleti su 13, questa settimana, hanno avuto problemi fisici e lavorativi, ma potrebbe essere un ulteriore stimolo a scendere in acqua con tutta l’attenzione necessaria, con la giusta determinazione, cercando di imporre il nostro gioco e metterli in difficoltà da subito, senza dubbio loro hanno molto entusiasmo e il fattore casa li aiuta ad esprimersi al meglio». Buoni riscontri, comunque, dalla squadra che mercoledì ha disputato un intenso allenamento congiunto con la squadra di A2 del President Bologna e De Akker Bologna, militante invece in serie B.