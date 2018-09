Pallanuoto, le campionesse d'Italia tornano in vasca: quadrangolare per la Lantech Padova

Preparatevi, ragazze. Si torna in vasca: primo torneo amichevole per le tetracampionesse d’Italia del Plebiscito Padova, che sabato 15 e domenica 16 settembre ospiteranno allo Stadio della Pallanuoto del centro Sportivo Plebiscito le liguri del Rapallo di Luca Antonucci, la formazione capitolina della Roma Nuoto (notevolmente rinforzata e guidata oggi da Marco Capanna) e le neopromosse della Css Verona di Giovanni Zaccaria, vecchia conoscenza della pallanuoto padovana.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Posterivo in vista del quadrangolare: “Quello di sabato e domenica sarà un torneo molto interessante con Rapallo e Roma che saranno sicure protagoniste di questa stagione e con Verona, squadra neopromossa, che avrà tanto entusiasmo. Visto il periodo sarà chiaramente un torneo di preparazione ma anche un buon test dopo due settimane di lavoro intenso. Saremo rimaneggiati senza Armit e Meggiato e con Grab che arriverà solo venerdì ma questo, adesso, ha un’importanza relativa”. Raggiante il direttore sportivo Filippo Barzon: “Siamo pronti a iniziare questa stagione. Questo torneo sarà un ottimo allenamento perché avremo la possibilità di confrontarci con squadre protagoniste della campagna acquisti estiva, hanno grandi ambizioni e quindi sarà subito un test molto importante. Venerdì arriverà anche Devin Grab e quindi la squadra sarà quasi al completo. Siamo positivi, le ragazze si stanno allenando bene e son molto motivate. Non vedo l’ora di divertirmi insieme a loro in questa nuova stagione”. Dalla vasca arriva invece la voce di Capitan laura Teani: “Siamo nel pieno della preparazione ma questi tornei pre-campionato sono molto importanti per ritrovare i ritmi di gioco, provare le varie situazioni e far entrare nel vivo della squadra le nuove arrivate. Aver la possibilità di farlo con altre squadre che poi incontreremo ufficialmente nel corso dell’anno è molto importante”.

Il programma

Questo il calendario della manifestazione:

Sabato

Ore 17.30 Padova - Rapallo

Ore 19.00 Verona - SIS Roma

Domenica

Ore 9.30 Padova - CSS Verona

Ore 11.00 SIS Roma - Rapallo

Ore 16.00 Padova - SIS Roma

Ore 17.00 Rapallo - CSS Verona