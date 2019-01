Pallanuoto, missione compiuta: la Lantech//Longwave Plebiscito passa il turno di Euro League

Una partita combattuta. E un pareggio sigillato con il rigore a 44 secondi dalla fine messo a segno da Laura Barzon: la Lantech//Longwave Plebiscito Padova impatta con l'Olympiacos Piraeus, ma per differenza reti passa il girone preliminare come seconda classificata.

La soddisfazione di coach Posterivo

Soddisfatto coach Stefano Posterivo: «Bella partita ed ennesimo pareggio, il quarto nel corso di questi anni. Però sono contento perché comunque abbiamo fatto una partita alla pari, forse abbiamo anche qualcosa da recriminare, su qualche episodio in particolare, ma va bene così. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di poter giocare con chiunque, sapendo che facendo le cose giuste possiamo giocarcela con chiunque, il tutto commisurato comunque alla forza dell’avversario. Peccato perché ci siamo andati vicini. Ora nei quarti di finale ci scontreremo con una delle prime degli altri gironi: Sabadell (ESP), Kirishi (RUS) o Ujpest (HUN), ovviamente ce la giocheremo e faremo il massimo che possiamo». Prossimo appuntamento mercoledì 30 gennaio a Verona per il campionato di serie A1: «Non vogliamo distrarci, non vogliamo mollare niente, in qualsiasi competizione. Già una l’abbiamo giocata non al meglio, d’ora in poi dovremo essere sempre concentrati di testa».

Il tabellino

LANTECH//LONGWAVE PLEBISCITO PADOVA-OLYMPIACOS PIRAEUS 9-9

Gol Plebiscito: Barzon 3, Queirolo 2, Millo 1, Grab 2, Ranalli 1

Gol Olympiacos: Eggens 1, Eleftheriadou 1, Avramidou 1, Asimaki 2, Tsoukala 4