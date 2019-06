Pallanuoto: Elisa Queirolo, capitano d'argento con il Setterosa nella Superfinal di World League

Archiviato il campionato di serie A1 femminile con la Lantech//Longwave Plebiscito Padova, entra nel vivo la stagione di Elisa Queirolo con il Setterosa, che nella Superfinal di World League, a Budapest dal 4 al 7 giugno 2019, ha conquistato un ottimo argento perdendo di misura in finale (10 a 9) con la corazzata Stati Uniti.

Obiettivo Tokyo 2020

Una manifestazione in cui la Nazionale, guidata sapientemente da capitan Elisa Queirolo, ha dimostrato di essere altamente competitiva superando nella fase a girone le nazionali Australiana (9 a 7), Olandese (8 a 7), Cinese (10 a 7), ai quarti di finale il Canada per 15 a 10 e in semifinale la temibile Russia (13 a 12 ai tiri di rigore). «Sono molto contenta di come abbiamo giocato questa manifestazione- commenta Elisa- abbiamo fatto un ottimo torneo, dimostrando che di fatto possiamo giocare contro tutti, soprattutto contro gli Stati Uniti, che al momento, senza dubbio, sono la squadra da battere. Con la finale abbiamo dimostrato che non c’è questo gap che magari c’era stato in precedenza. Credo anche che continuando a lavorare potremo ottenere degli ottimi risultati, questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà dritte alle Olimpiadi di Tokyo 2020».