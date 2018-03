Pallanuoto: sconfitta al Plebiscito per la Lantech, superata dopo 5 anni da Catania

Sconfitta per la Lantech che dopo cinque anni viene superata al Plebiscito per 3-8 da Catania. Le siciliane della pallanuoto femminile hanno dimostrato martedì di essere al momento la squadra più forte d’Italia, conducendo una partita di livello che ha affossato Padova.

La partita

La formazione etnea è stata superiore sia in fase di attacco sia in quella difensiva. Nonostante i tanti tiri da fuori delle ragazze padovane, le biancorosse sono andate a sbattere sempre contro Johnson, portiere paratutto, che ha chiuso la saracinesca. “La differenza tra le due squadre è evidente- spiega coach Posterivo- non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo preparato: male la circolazione della palla e quella di possesso”. Sabato la Lantech è attesa dall’Euro League alle 19 contro Ujpest Budapest dopo il 7-7 dell’andata in Ungheria.