Pallanuoto, la Lantech Plebiscito torna a pensare al campionato: a Padova arriva Rapallo

Le prime bracciate sono in programma per sabato 21 alle ore 15. E poi sarà battaglia vera: la Lantech Plebiscito attende l'arrivo di Rapallo con l'intenzione di vendicare la sconfitta dell’andata, quando le ragazze guidate da Antonucci si imposero sulle patavine con un goal di scarto dopo una gara giocata colpo su colpo.

"Vogliamo mantenere il secondo posto"

E la voglia di riscatto riguarda anche le sconfitte in Coppa Len, tanto che coach Posterivo suona la carica: “Veniamo da un periodo non positivo con prestazioni altalenanti e al di sotto delle nostre possibilità. Ma ora a questo punto della stagione, quando mancano tre settimane alle Final Six scudetto, abbiamo il dovere di concentrarci e pensare solo a trovare una via d’uscita da questo momento. Le prossime tre partite saranno decisive per la classifica finale. Vogliamo mantenere il secondo posto e arrivare a metà maggio nella migliore condizione possibile e questo lo potremo fare solo se tutte le nostre energie fisiche e mentali saranno rivolte ad un unico obiettivo”.