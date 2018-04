Per ricordare chi viveva per la pallanuoto: al Plebiscito il primo torneo “Amici di Tuscia”

Per omaggiarlo a dovere. Andrà in scena domenica 22 aprile allo stadio della pallanuoto del centro sportivo Plebiscito di Padova, il primo torneo “Amici di Tuscia”, manifestazione voluta dagli amici del compianto Francesco Rinaldi, scomparso prematuramente nell’aprile del 2017

Il torneo

Il torneo, riservato alla categoria Under 11, proprio quella allenata da Francesco, vedrà sfidarsi nell’intera giornata di domenica ben dodici formazioni, provenienti da gran parte d’Italia. Sarà sì una giornata di pallanuoto, ma sarà soprattutto una giornata di festa e sorrisi cosi come proprio Francesco avrebbe voluto e così come tutti lo ricordano: solare, irriverente, goliardico, ma allo stesso tempo profondamente appassionato di questo Sport. Una passione per la pallanuoto con cui contagiava qualsiasi persona lo conoscesse e che con mille idee cercava di trasmettere ai suoi piccoli atleti. L’evento nasce grazie alla collaborazione con l’associazione “Smile for Onlus” (http://www.smileforonlus.org/), che si occupa della raccolta fondi per la ricerca, con cui il nostro “Tuscia” collaborava da anni. Alla fine della giornata “agonistica”, dopo le premiazioni e le foto di rito (verso le 18.00) ci si ritroverà tutti per una “bicchierata” con birra e porchetta, volta alla raccolta fondi per l’Associazione.

Le squadre partecipanti

- Pallanuoto Trieste

- Jesina Pallanuoto

- Virgiliana Mantova

- 2001 Team Padova

- Pallanuoto Salerno

- Sporting Club Noale

- Libertas Vicenza

- Aquaria

- Plebiscito Padova

- Sp Bissone

- Varese Olona Nuoto

- Rari Nantes Verona

Il programma della giornata

8.30 - Inizio prima fase a gironi

13 - Pausa pranzo

14.30 - Semifinali e girone di consolazione

16.30 - Finale terzo posto

17.00 - Finale primo posto e premiazioni