Pallanuoto, inizia la stagione ufficiale delle "Lantech Girls": girone di Coppa Italia al Plebiscito

Venerdì 5 ottobre 2018, ore 21: ecco data e ora dell’esordio della Lantech Plebiscito Padova nella stagione 2018/2019, con il primo incontro di Coppa Italia che vedrà le patavine affrontare la neo promossa Css Verona.

La carica di capitan Teani

Tante le dichiarazioni alla vigilia del primo appuntamento agonistico della stagione, il 'preliminary round' della manifestazione parallela al Campionato di serie A1 femminile, dal 5 al 7 ottobre proprio tra le mura di casa del Centro Sportivo Plebiscito. Laura Teani (foto Rosario Turrisi) non vede l’ora di esordire: “Finalmente ci buttiamo nel vivo delle competizioni, dopo mesi di intensi allenamenti iniziamo la stagione di gioco. Siamo pronte per poter dimostrare in acqua il nostro gioco e divertirci davvero”. Riguardo i cambiamenti di ruoli e nuovi inserimenti nella rosa delle atlete, capitan Teani afferma che “quest’anno la squadra è molto più completa, ma dovremo comunque lavorare e dare il massimo in ogni partita per non lasciare nulla al caso. Abbiamo grandi obiettivi e grande determinazione nel raggiungerli tutti, giocando una partita alla volta e sempre con la grinta e il gioco necessari a portare a casa i risultati”. Un ultimo appello di Laura va ai tifosi e agli appassionati: “La squadra c’è ed è pronta, e spero lo siano anche i tifosi. Anzi colgo l’occasione per invitare tutti, sia i tifosi storici che i nuovi appassionati, ad assistere ed assisterci nelle partite in casa: ci serve lo stimolo e la carica dell’uomo in più fuori dal campo”.

Le parole di coach Posterivo e Nicola Barbiero

Stefano Posterivo, tecnico della Lantech//Longwave Plebiscito, conferma che l’obiettivo di questo primo appuntamento è, ovviamente, passare il turno, ma anche vedere a che punto sono le atlete sotto tutti i punti di vista: “Stiamo lavorando tanto e la squadra è stata modificata, e per questo motivo vogliamo iniziare la stagione al meglio. La rosa è stata rinnovata, c’è un equilibrio diverso rispetto allo scorso anno. Sarà una tre giorni molto interessante che darà qualche indicazione in più su quello che sarà il prossimo campionato”. Belle parole di Nicola Barbiero, Chief Executive Officer di Lantech (title sponsor): “La nostra azienda ha intrapreso un percorso di crescita molto ambizioso ed impegnativo che comporta la messa in discussione di modelli ed abitudini consolidate negli anni. Da maggio 2017 Lantech e Longwave, system integrators con una presenza da più di 20 anni sul mercato, hanno sottoscritto un accordo definitivo di fusione divenendo oggi un unico Partner: Lantech//Longwave”. La passione per la pallanuoto e per la squadra femminile di pallanuoto del Plebiscito Padova però non cambiano: “Quello che non vogliamo mettere in discussione sono i valori che ci hanno sempre guidato e nei quali continuiamo a riconoscerci. Le atlete del Plebiscito rappresentano perfettamente il senso di appartenenza, il lavoro comune e l’affermazione del merito nei quali l’azienda ha sempre creduto. Per questo motivo continuiamo a supportare questo team, anche al di là dei successi conseguiti. Anche il nuovo nome Lantech//Longwave esprime il desiderio di guardare il futuro tenendo sempre presenti le origini”.

Il programma

Programma completo del Girone A - Preliminary Round. Sede di gioco: Centro Sportivo del Plebiscito Padova. Ingresso gratuito.

Venerdì 5 ottobre

Ore 19.30 Bogliasco vs Milano

Ore 21.00 LANTECH PLEBISCITO PADOVA vs Verona

Sabato 6 ottobre

12.00 Verona vs Bogliasco

13.30 Milano vs Rapallo

18.30 Rapallo vs Bogliasco

20.00 LANTECH PLEBISCITO PADOVA vs Milano

Domenica 7 ottobre

9.30 Rapallo vs Verona

11.00 LANTECH PLEBISCITO PADOVA vs Bogliasco

16.00 LANTECH PLEBISCITO PADOVA vs Rapallo

17.30 Verona vs Milano

Girone A: Lantech Plebiscito Padova, Bogliasco Bene 1951, Rapallo Pallanuoto, Kally NC Milano, C.S.S. Verona