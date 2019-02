Pallanuoto, torna il sorriso in casa Lantech//Longwave: vittoria e secondo posto

Le ragazze tornano a "correre": la Lantech//Longwave Plebiscito Padova si riprende dallo scivolone di mercoledì 31 gennaio contro Verona e supera l’F&D H2O con il netto punteggio di 16-6 nell'undicesima giornata di campionato di serie A1 femminile, mettendosi così all'inseguimento della capolista Orizzonte Catania.

«Prestazione discreta»

Soddisfazione moderata per il tecnico Stefano Posterivo: «Una partita normale, una discreta prestazione in generale, ovviamente impostata sui binari giusti fin dall’inizio, in modo poi di poter far giocare tutte, anche il secondo portiere Carolina Giacon, entrata in acqua nel quarto tempo. Continuiamo a lavorare, proseguiamo su un percorso e cercheremo di perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione».

Il tabellino

PLEBISCITO PADOVA-F&D H2O 16-6 (3-0, 3-1, 5-2, 5-3)

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Barzon 2, Savioli, Gottardo, Queirolo 4, Casson, Millo, Dario, Grab 4, Ranalli 1, Meggiato 1, Armit 4, Giacon. All. Posterivo

F&D H2O: Minopoli, De Cuia 1, Pustynnikova 1, De Marchis, Zenobi, Rosini 2, Amedeo, De Vincentis 1, Coletta, Clementi, Centanni 1, Bagaglini, Meccariello. All. Di Zazzo

Arbitri: Bensaia e Rovandi

Uscite per limite di falli: Grab (P) e Colletta (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: P 5/9, F 1/10. Spettatori: 150.