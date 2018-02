Pallanuoto, la rivincita è servita: la Lantech Plebiscito batte 11-4 Cosenza

Missione compiuta: la Lantech Plebiscito si prende la rivincita battendo Cosenza con un perentorio 11-4 nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di serie A di pallanuoto. Le calabresi di coach Capanna avevano battuto le ragazze di patron Barbiero in Coppa Italia, impedendo così loro di disputare la Final Four, ma oggi le padovane non hanno fatto sconti. Sugli scudi Barzon, autrice di quattro reti.

Impegno europeo

Così coach Posterivo a fine gara: "Una buona prova da parte nostra, abbiamo chiuso la partita dopo pochi minuti di gioco. Dopo tanto tempo senza partite ufficiali abbiamo commesso qualche errore che non dovremmo mai fare, ma sono soddisfatto di come le ragazze hanno interpretato questa gara che un mese fa ci costò la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia". Ora la testa è tutta alla partita di sabato (ore 19) a Budapest, valevole per l'andata dei quarti di finale di EuroLeague, contro l'Ujpest.

Il tabellino

Lantech Plebiscito Padova-Pallanuoto Cosenza 11-4 (4-1, 3-1, 2-1, 2-1)

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 4, I. Savioli 1, Gottardo 1, Queirolo 2, Casson 1, A. Millo 1, Dario 1, Sohi, Chiappini, Nencha, Tielmann, Giacon. All. S. Posterivo

Cosenza: Gorlero, Citino, Gallo, De Mari, S. Motta 1, De Cuia, Kuzina 2, Nicolai 1, Di Claudio, Presta, R. Motta. All. Capanna

Arbitri: L. Bianco e Carmignani

Note: sup. num. Plebiscito 3/8 e Cosenza 2/4. Rigori: Plebiscito 0/1. Espulso per proteste il tecnico Capanna (Gorlero) a 6’31 del quarto tempo. Gorlero (Cosenza) para un rigore a Millo a 4’51 del quarto tempo.