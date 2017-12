Pallanuoto femminile, trasferta insidiosa ma la Lantech Plebisicito vince di misura su Milano

Partita difficile quella di sabato scorso per Padova che vince di misura su Milano e mette comunque in saccoccia tre punti d’oro; ancora una volta si evidenzia un sostanziale equilibrio in campionato, cosa che non accadeva da qualche stagione. Le ragazze di coach Posterivo, prive di Tielmann e con Gottardo in vasca influenzata, faticano, ma fanno loro la partita, regalando comunque un sorriso al caloroso pubblico presente allo Stadio della Pallanuoto del Centro Sportivo del Plebiscito.

EUROLEAGUE.

Nel frattempo son stati resi noti i gironi del secondo turno di EuroLeague: Le lantech girls son state inserite nel raggruppamento di Atene, dove incontreranno l’ostica formazione delle padrone di casa dell’Olympiakos, le russe dell’Uralochka e le connazionali di Messina. Prossimo incontro di campionato, sabato alle 15 a Rapallo, insidiosa vasca dove sarà necessario tener alta la concentrazione per non incappare in passi falsi.