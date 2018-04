Alla Kioene gara 1 dei quarti di Challenge: Padova supera senza difficoltà Ravenna

È stata Padova ad aggiudicarsi Gara 1 dei Quarti Play Off Challenge di volley. Dopo il sussulto della Bunge nel secondo set, sono stati i veneti ad avere maggior controllo del match, anche se con il passare dei minuti i molti errori delle due squadre hanno spezzato il ritmo di gioco delle prime battute. La Kioene ha dato ancora spazio a Premovic al posto di Nelli, entrato comunque positivamente nei turni di battuta. Come annunciato alla vigilia, Ravenna ha invece sfruttato il turnover in chiave Challenge Cup.

La partita

Buon avvio della Kioene, che parte bene al centro con Volpato e Polo (4-1). Gli ospiti faticano in attacco ed è proprio su un errore di Marechal che coach Soli chiama il primo time out del match (8-3). La Kioene continua a giocare in maniera ordinata e il doppio ace di Cirovic scava il solco: 16-8. Sul 21-12 Nelli entra in battuta e il suo doppio ace è il preludio al 25-14 messo a segno dall’attento Polo. Diverso l’avvio del secondo set, con Poglajen preciso in attacco. Il colpo out di Cirovic costringe coach Baldovin a chiedere pausa sul 5-8. Al rientro in campo Poglajen continua a picchiare forte alla battuta trovando l’ace del 5-11. Padova però non ci sta e col turno insidioso in battuta di Polo, la Kioene accorcia le distanze (12-14).

I set decisivi

Al rientro in campo dopo il time out è proprio lui a trovare il doppio ace del sorpasso (15-14). Il set point arriva sul 24-23 a firma di Premovic ma gli ospiti sono bravi a non mollare e a ribaltare la situazione con Poglajen a firmare al servizio il punto del 26-28. Terzo set che inizia con Ravenna avanti 1-4 ma grazie ad un buon Premovic e all’errore in pipe di Raffaelli, la Kioene aggancia sull’8-8. Le buone difese di Padova e i colpi di Randazzo consentono ai bianconeri di andare sul 16-13 con coach Soli ad effettuare molti cambi. La Kioene prende il largo e Premovic trova l’ace del 24-19 che regala il primo set ball ai veneti. Ci pensa Randazzo a chiudere 25-20. In avvio di quarto parziale Ravenna mantiene i giocatori subentrati nel set precedente, mentre in casa patavina spazio a Sperandio al posto di Volpato. Il gioco non brilla sotto rete, ma la Kioene è più cinica e meno fallosa. Sull’invasione di Vitelli che vale il 20-16, coach Soli chiede time out. Il match si conclude con il servizio sulla rete di Gutierrez (25-22).