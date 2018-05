Pallavolo femminile: Aduna Volley, finale dolceamaro per l'Under18/C, vola l'U16 Junior

Si conclude tra rimpianto e orgoglio la stagione dell'Under18/Serie C. Mercoledì sera gara fondamentale in ottica promozione per la Prima Divisione. Vola l'Under16 Junior nel Torneo Primavera. Ecco i risultati ottenuti dalle formazioni giovanili del settore femminile di Aduna Volley Padova.

Under18/C

La Serie C di Gianni Candeo fa suo con il punteggio di 3-1 l'ultimo match di campionato contro New Volley Vicenza Est (parziali: 25-18, 25-22, 19-25, 25-22). Un risultato preziosissimo in ottica ripescaggi (Aduna è in pole position), ma non sufficiente per accedere ai playout salvezza. Atto conclusivo anche per l'Under18 di Cristina Martin, piegata 0-3 dalla Pomì Vbc Union BremasJesolo nei quarti di finale dei regionali. Alla delusione per l'eliminazione fa da contraltare la soddisfazione per essere entrate tra le prime otto del Veneto, migliorando il piazzamento dello scorso anno.

Under16/D

La formazione di Paolo Camporese chiude in bellezza in Serie D, imponendosi 3-1 nell'altro confronto di giornata con il New Volley Vicenza Est (parziali: 25-18, 24-26, 25-21, 25-16). Tutto pronto per la finale terzo-quarto posto del campionato regionale U16: domenica 13 maggio alle ore 16 presso la Palestra Comunale di Monastier di Treviso la sfida contro Bruel Volley Bassano. Chi vince accede alle fasi nazionali di categoria.

Prima Divisione

Anna Nardi e compagne vengono sconfitte 3-1 (parziali: 25-21, 16-25, 25-19, 28-26) dalla Maxì Supermercatinel secondo match dei playoff per la Serie D. La “retrocessione” nel tabellone perdenti lascia comunque aperto il discorso promozione, a patto di battere questa sera (ore 21, Palestra Comunale di Pontelongo) la Dinamica Volley Pozzonovo.

U16 Junior/Terza Divisione

Corsa solitaria per le ragazze di Marco Ponchina nel Torneo Primavera U16. I successi ottenuti su Olympia Volley (1-3, parziali: 24-26, 29-27, 20-25, 17-25) ed Eumedica Giotto (3-0, parziali: 25-21, 25-6, 25-16) proiettano la squadra capitanata da Gaia Carisi in testa al girone F2 con cinque punti di vantaggio sulla seconda. Da segnalare, sempre nel fine settimana, la partecipazione di Sara Banzato al Trofeo delle Province 2018 con la maglia della selezione U14 del Comitato Fipav di Padova.

U16, U14, U13 e U12

U16 Albignasego: non si sblocca il team di Marco Piccaluga, che va ko anche nella partita casalinga contro Duemonti Libertas (0-3, parziali: 10-25, 15-25, 19-25). U14: si ferma a tre la striscia positiva del gruppo guidato da Marco Piccaluga, integrato da diverse atlete provenienti dalle U13 di Vanessa Viel e Sabrina Zirbi. Al 3-2 maturato sul campo dell'Olympia Volley (parziali: 21-25, 25-21, 25-19, 15-25, 16-14) fa seguito la netta sconfitta interna contro Silvolley (0-3, parziali: 6-25, 8-25, 12-25). U12: le baby di Vanessa Viel si inchinano 3-1 al BPTeam Monselice (parziali: 25-19, 25-17, 20-25, 25-23).