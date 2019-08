Un test... di beneficenza: amichevole tra la Kioene Padova e i campioni del mondo dell'Itas Trentino

Dal raduno alla Kioene Arena al raduno al… Vigò. Nella serata di martedì 27 agosto, giocatori e staff della Kioene Padova si sono ritrovati al Vigò grill restaurant di Vigonza - partner della Società bianconera - per brindare alla nuova stagione 2019/20. Presenti il Consiglio d’Amministrazione e i Jersey Sponsor della Kioene Padova, che hanno avuto modo di conoscere i componenti della squadra che affronterà il prossimo campionato di Superlega Credem Banca. Una piacevole serata in attesa della presentazione che si terrà nel mese di ottobre.

Abbonamenti

Da due giorni è partita la vendita degli abbonamenti per la stagione 2019/20. Coloro che hanno già sottoscritto le tessere potranno ritirarle alla Kioene Arena martedì 3 settembre dalle ore 18 alle 20. Inoltre, a partire dalle 19.30, le tessere saranno consegnate proprio dai giocatori bianconeri: una bellissima occasione per salutare i “vecchi” e conoscere i nuovi. Prossimamente saranno fissate altre date per il ritiro delle tessere di abbonamento. Si ricorda che da questa stagione tutti i posti della Kioene Arena saranno numerati, consentendo ai tifosi di avere assicurata la propria postazione per l’intera stagione, anche in gradinata. Inoltre il valore dell’abbonamento sarà interamente ricompensato dalla generosità dei partner bianconeri. I benefit saranno disponibili fino ad esaurimento. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere solo on-line. Basta visitare il sito www.pallavolopadova.com/abbonamenti, scaricare e compilare il modulo seguendo la procedura indicata.

Amichevole

Alle ore 19.00 di mercoledì 25 settembre la Kioene Padova affronterà i Campioni del Mondo in carica dell’Itas Trentino in occasione di un’amichevole a fini benefici al PalaRicolt di Sedico (Belluno). La partita è inserita come evento nella manifestazione “Tutti in campo per l’autismo”, organizzata in collaborazione con Pallavolo Sedico, Provincia di Belluno, Fipav di Belluno e Treviso e Comune di Sedico per raccogliere fondi in favore del Gruppo Autismo di Belluno. I biglietti (costo 5 euro) si possono acquistare in prevendita su tutto il territorio bellunese (Agordo, Belluno, Feltre, Santa Giustina e Sedico). Nei prossimi giorni verranno definite altre date di test match che svolgeranno i bianconeri in preparazione al campionato.

Programma allenamenti

Questo il programma allenamenti dal 2 al 6 settembre alla Kioene Arena:

lunedì 2 settembre ore 9.30 pesi, ore 17 tecnica;

martedì 3 settembre ore 9.30 pesi, ore 17 tecnica;

mercoledì 4 settembre ore 17 tecnica;

giovedì 5 settembre ore 9.30 pesi, ore 17 tecnica;

venerdì 6 settembre ore 9.30 pesi, ore 17 tecnica.

Si ricorda che gli allenamenti di tecnica saranno aperti al pubblico.