Pallavolo, primo test stagionale per la Kioene Padova: 'allenamento congiunto' con Brescia

In gergo si chiama 'allenamento congiunto'. In pratica, però, è un'amichevole vera e propria: primo test stagionale per la Kioene Padova (foto Lazzarotto), che giovedì 6 settembre alle ore 16.30 ospiterà la Centrale del Latte Sferc Brescia.

Primo test

Il tutto a porte aperte, coi bianconeri che prima si alleneranno coi lombardi per poi sfidarli alla Kioene Arena. Con la 'benedizione' di coach Baldovin: "Quello di giovedì sarà il primo test della stagione e come tale va interpretato. Dopo due settimane e mezzo di allenamento è giusto iniziare a giocare. Quello che mi aspetto è che i ragazzi cerchino di applicare al meglio gli aspetti tecnici su cui ci siamo focalizzati in queste settimane". Da capire se sarà della partita anche Lazar Cirovic, tornato a disposizione mercoledì: il tecnico valuterà il suo eventuale utilizzo.

La campagna abbonamenti

In occasione del test con Brescia, infine, i tifosi potranno ritirare e sottoscrivere gli abbonamenti direttamente alla Kioene Arena. Si ricorda inoltre che la campagna abbonamenti “Colpo di fulmine” per la stagione 2018/19 chiuderà ufficialmente il 23 settembre, per cui coloro che fossero interessati a sottoscrivere l’abbonamento avranno poco meno di tre settimane per farlo. Per informazioni, costi e modalità di abbonamento basta visitare la pagina “Biglietteria - Abbonamenti” del sito www.pallavolopadova.com.