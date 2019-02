Pallavolo, trasferta a Siena per la Kioene Padova: c'è una zona playoff da consolidare

«Sarà una delle partite più insidiose che ci attendono». Con queste parole l’opposto bianconero Maurice Torres analizza la sfida tra la Kioene Padova ed Emma Villas che si giocherà alle ore 20.30 di sabato 2 febbraio al PalaEstra di Siena e valevole per il campionato di serie A1 di pallavolo maschile.

La sfida

All’andata la sfida tra Padova e Siena (unico precedente tra queste due squadre) finì per 3-1 a favore dei veneti. «Ma questa sarà una sfida diversa – continua Torres – perché loro sono affamati di punti per poter uscire quanto prima dal penultimo posto in classifica. Noi dovremo gestire bene la partita, cercando di sbagliare poco e giocando la nostra migliore pallavolo. A livello tecnico Siena è una squadra di grandissima qualità. A partire dal loro opposto Hernandez, passando per il palleggiatore e il reparto centrali. L’arrivo di Savani ha dato inoltre un ulteriore rinforzo in banda per cui sappiamo che dovremo giocare con lo stesso atteggiamento con cui si affronta la capolista. Credo che sarà una vera battaglia».

Doppio anticipo

Il prossimo appuntamento casalingo alla Kioene Arena è fissato per domenica 17 febbraio alle ore 18.00 in occasione della sfida con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Annunciati invece due anticipi. La sfida tra Itas Trentino e Kioene Padova si disputerà alle ore 18.00 di sabato 23 febbraio con diretta televisiva su Rai Sport. Diretta televisiva anche alle ore 18.00 di sabato 9 marzo quando i bianconeri saranno al PalaBarton di Perugia per affrontare la Sir Safety Conad.