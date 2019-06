Un decennio da ricordare: la grande festa della Pallavolo Padova

La Pallavolo Padova festeggia i 10 anni di storia e il rinnovo di Luigi Randazzo. Si è svolta giovedì 6 giugno nella suggestiva cornice dell’Osservatorio (ex laccatura La Specola) la celebrazione dei 10 anni dalla nascita della Pallavolo Padova. Oltre duecento i presenti, tra Soci, sponsor, stampa ed ex atleti e componenti dello staff bianconero che hanno scritto pagine importanti di questa Società.

La festa

Una serata conviviale durante la quale hanno partecipato l’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina e il sindaco Sergio Giordani, che ha ricevuto dal presidente Fabio Cremonese una maglia speciale a testimonianza dell’indissolubile legame fra Pallavolo Padova e la città. «La Pallavolo Padova è una realtà importante – ha detto Giordani – che in questi anni ha dimostrato di saper crescere ottenendo successi che danno prestigio alla nostra città. Da sindaco e da tifoso sono felice di vedere che ci sono tante persone che vogliono bene a questa Società». Sprizzava felicità da tutti i pori il presidente Cremonese: «È emozionante osservare qui tante persone che ci hanno accompagnato e ci accompagnano in questo percorso, comprese le istituzioni, il Coni provinciale e regionale oltre al movimento della pallavolo padovana rappresentato dalla Fipav. Un grazie speciale va inoltre rivolto alla famiglia De Pieri con Phyto Performance, alla partnership con Fidia Padova in occasione del primo anno di serie A1 e alla famiglia Tonazzo, che da otto stagioni ci supporta come main sponsor le ultime delle quali col marchio Kioene». Una serata piacevole a cui ha presenziato anche il presidente del Calcio Padova Daniele Boscolo, a dimostrazione del legame tra due importanti realtà sportive della città. Tutti i presenti hanno inoltre partecipato ai giochi del mentalista Walter Di Stefano, a coronare una serata di celebrazione dei primi 10 anni di questo nuovo cammino.

Dieci anni di successi

Dal 2009 a oggi la Pallavolo Padova ha ottenuto due promozioni nella massima serie, la vittoria della Coppa Italia di A2 e l’accesso per due volte ai play off scudetto. Senza contare che a livello giovanile ha raccolto due titoli nazionali Under 14, un titolo Under 13, una Boy League oltre a numerosissimi titoli provinciali e regionali.

Randazzo rinnova

Nel corso della festa, ad un tratto è stato proiettato il video messaggio dello schiacciatore Luigi Randazzo, attualmente impegnato in uno stage con la Nazionale. «So che siete in tanti a celebrare questo compleanno – ha detto Randazzo nella clip video – e spero sia solo l’inizio di una grande storia. Inoltre ho il piacere di comunicarvi che la prossima stagione giocherò ancora insieme a voi con la maglia della Kioene Padova». Una conferma importante quella di Luigi Randazzo, schiacciatore classe 1994 che si appresta quindi a vivere la sua terza stagione consecutiva con la Kioene. Infortunatosi al ginocchio in occasione della sfida del 9 dicembre 2018 contro Perugia, nel mese di febbraio subì un’operazione chirurgica per potersi ristabilire completamente.