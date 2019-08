Pallavolo Padova, tutto pronto per l'inizio degli allenamenti: lunedì 26 il via ufficiale

Inizierà esattamente fra una settimana la stagione 2019/20 della Kioene Padova. Il primo allenamento di tecnica alla Kioene Arena si svolgerà a porte aperte lunedì 26 agosto alle ore 17. Coach Valerio Baldovin e Andrea Zappaterra, oltre al preparatore atletico Davide Grigoletto, cominceranno a lavorare con un gruppo a ranghi ridotti.

Gli allenamenti

Afferma coach Baldovin: «La prima settimana servirà soprattutto per valutare la condizione atletica degli atleti, cominciando inoltre a lavorare sulla tecnica di base. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare a mettere tutti gli atleti a giocare nelle stesse condizioni, considerando che alcuni di loro hanno giocato nel corso dell’estate per gli impegni con le Nazionali. Per questa ragione sarà utile trovare il giusto regime di ritmo per tutto il gruppo». In vista del campionato di Superlega Credem Banca che scatterà ufficialmente domenica 20 ottobre in occasione della trasferta a Modena, sono stati definiti gli orari di allenamento della prima settimana di lavoro:

lunedì 26 agosto ore 17.00 tecnica;

martedì 27 agosto ore 9.30 pesi, ore 17.00 tecnica;

mercoledì 28 agosto ore 17.00 tecnica;

giovedì 29 agosto ore 9.30 pesi, ore 17.00 tecnica;

venerdì 30 agosto ore 9.30 pesi, ore 17.00 tecnica.

Si ricorda che gli allenamenti di tecnica saranno aperti al pubblico. Nelle prossime settimane verranno inoltre definite le prime sfide amichevoli e allenamenti congiunti della stagione.

Ferrato ai Mondiali Under 19

Parte invece ufficialmente da martedì 20 agosto la stagione 2019/20 del settore giovanile bianconero, con i gruppi Under 18 e Under 20 che inizieranno le loro sedute di allenamento. Nel frattempo il palleggiatore Leonardo Ferrato è stato convocato per il Mondiale Under 19 che si svolgerà a Tunisi dal 21 al 30 settembre. Una soddisfazione che si aggiunge a quella di Matteo Sartore che nei giorni scorsi ha vinto la medaglia d’oro ai campionati regionali Under 16 di Beach Volley.

Campagna abbonamenti

Da lunedì 26 agosto riprende inoltre la campagna abbonamenti #DnaBianconero. Si ricorda che da questa stagione tutti i posti della Kioene Arena saranno numerati, consentendo ai tifosi di avere assicurata la propria postazione per l’intera stagione, anche in gradinata. Inoltre il valore dell’abbonamento sarà interamente ricompensato dalla generosità dei partner bianconeri. I benefit saranno disponibili fino ad esaurimento. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere solo on-line. Basterà visitare il sito www.pallavolopadova.com/abbonamenti, scaricare e compilare il modulo seguendo la procedura indicata.