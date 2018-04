Pallavolo Padova: sabato gara 1 dei playoff, alla Kioene Arena arriva Verona per il derby

Gara 1 di semifinale play off Challenge UnipolSai 2017/18 tra Kioene Padova e Calzedonia Verona si giocherà alle ore 20.30 di sabato 14 aprile alla Kioene Arena. Gara 2 si giocherà invece sempre alla stessa ora di sabato 21 aprile all’AGSM Forum di Verona.

Biglietti e prevendite

Nella sezione Biglietteria-Biglietti a questo link sarà possibile acquistare i tagliandi per la sfida del 14 aprile contro Verona. Questi i prezzi: Parterre numerato 10 euro, Tribune centrali e laterali numerate 7 euro, Gradinata non numerata 6 euro. Gli abbonati di posto numerato (tribuna e parterre) potranno acquistare on-line il loro posto al prezzo di 6 euro. Il giorno della gara la biglietteria della Kioene Arena aprirà a partire dalle ore 19.00.

Come funzionano i playoff

Le semifinali si disputeranno con match di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (primo match in casa della peggior classificata in Regular Season), mentre la Finale di disputerà in gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare. L’altra semifinale vedrà opposte Taiwan Excellence Latina e Gi Group Monza.