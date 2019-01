Pallavolo Padova: bianconeri in trasferta a Monza, diretta su Rai Sport della partita

Anticipo televisivo in diretta su Rai Sport per la Kioene Padova, che sabato 19 gennaio affronterà Vero Volley Monza alla Candy Arena (ore 18.00). Dopo la vittoria ottenuta al tie break contro Sora, i bianconeri sono chiamati a una sfida molto delicata, dato che Monza si trova al 7° posto in classifica staccando di una sola lunghezza la Kioene. Padova ritroverà gli ex Santiago Orduna (qui dal 2013 al 2016) e Stefano Giannotti (dal 2010 al 2017).

Osare

«Sarà una sfida difficile – dice il centrale bianconero Alberto Polo – perché Monza è una squadra che esprime un ottimo gioco e può contare su un palleggiatore che distribuisce con grande esperienza. Rispetto alla sfida d’andata, questa volta giocheremo in casa loro e quindi sarà un altro tipo di match. Dovremo osare maggiormente al servizio, perché abbiamo visto che spesso i nostri break positivi iniziano proprio da questo fondamentale. Anche se sarà una sfida tosta, abbiamo voglia di raccogliere punti utili per la classifica dato che Monza è una diretta concorrente per i play off».

I numeri

Mancano 3 punti alla Kioene Padova per raggiungere quota 1.000 nella stagione 2018/19. Torres porta da solo un “bottino” da 250 punti, alla ricerca di tre punti che gli permetteranno di raggiungere i 1.500 realizzati personalmente nella sua carriera in serie A (regular season e play off). Sono 17 le volte in cui queste due Società si sono affrontate, con 10 vittorie per Padova e 7 per Monza. Dei 7 match giocati dai veneti in Lombardia, solo 2 le vittorie raccolte in trasferta. Nella sfida d’andata disputata alla Kioene Arena lo scorso 4 novembre 2018, i bianconeri s’imposero per 3-1. Arbitri del match di sabato 19 gennaio saranno Alessandro Cerra di Bologna e Giuseppe Curto di Gorizia. Terzo arbitro sarà Andrea Clemente. Addetta al video check, Deborah Vangone.