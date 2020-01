Di assoluto livello: torna il "Memorial Gianni e Doriana Campesan" di pallavolo

Torna il Memorial Gianni e Doriana Campesan - Trofeo Abano Montegrotto. 24 tra le migliori squadre under 16 femminili d’Italia si sfideranno sabato 1 e domenica 2 febbraio in 68 partite in tredici palestre di otto comuni (oltre ad Abano e Montegrotto ospiteranno il torneo Battaglia Terme, Due Carrare, Selvazzano Dentro, Torreglia, Limena e Padova) per contendersi la nona edizione di quella che è ormai la manifestazione di riferimento della categoria, vero e proprio anticipo delle finali nazionali.

Il torneo

Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati in una conferenza stampa cui hanno partecipato, oltre a Cinzia Businaro (presidente del Comitato Territoriale Fipav di Padova), gli assessori allo sport di Montegrotto, Pier Luigi Sponton, e Abano Terme Francesco Pozza, di Battaglia Terme Antonio Rango, di Torreglia Alberto Bettin, il vicesindaco di Selvazzano Bruno Natale e l’assessore allo sport di Due Carrare, Andrea Rosina. Erano inoltre presenti il presidente regionale Fipav, Roberto Maso, e quello del Coni, Gianfranco Bardelle, e il referente ufficiali di gara del Veneto, Andrea Puecher. Si giocherà sabato dalle 9 del mattino fino alle 16 delle domenica, quando il PalaBerta ospiterà la finale. A giocarsi il Trofeo ci sarà anche la nazionale under 16 femminile, mentre le due squadre padovane sono Le Ali Thermal e Banca Annia Aduna. Le altre formazioni sono Argentario Trento, Chions Fiume Veneto, Bergamo Academy, Crai Piacenza, Futura Giovani, Giorgione, Igor Novara, Bedizzole, Moma Anderlini, Bremas Jesolo, Progetto Volley Orago, Bozen Jodler, Teodora Ravenna, Torri, Certosa Pavia, Villadies, Volley Friends, CAsal de Pazzi, Team Bologna, Vero Saugella e le campionesse in carica dell’Imoco San Donà.

Il commento

Sottolinea Cinzia Businaro: «L’anno di eventi del Comitato Territoriale Fipav di Padova, iniziato con il Memorial Sandro Boscaro, prosegue con la nona edizione del Memorial Gianni e Doriana Campesan - Trofeo Abano Montegrotto. Un 2020 che sarà ricco di appuntamenti, proprio nel bacino termale, con Trofeo dei Territori e Trofeo delle Regioni. Un grande impegno per il Comitato Territoriale, che è possibile affrontare solo grazie alla indispensabile collaborazione con le istituzioni e le società locali, che non possiamo che ringraziare. Siamo convinti che questa collaborazione possa essere fruttuosa per tutti e che la grande pallavolo giovanile sia uno strumento privilegiato di promozione del territorio. Questo torneo, ormai un appuntamento fisso, per qualità tecnica e organizzativa è l’orgoglio del Comitato e anche l’occasione anche per perfezionare la “macchina” in vista degli altri appuntamenti. Ogni anno la festa della finale è una gioia per tutti e senz’altro il modo migliore per ricordare Gianni e Doriana».