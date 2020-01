24 squadre per un trofeo: il programma del "Memorial Gianni e Doriana Campesan" di pallavolo

Scatta sabato primo febbraio alle ore 9 la nona edizione del Memorial Gianni e Doriana Campesan - Trofeo Abano Montegrotto.

Il torneo

Ventiquattro tra le migliori squadre under 16 femminili d'Italia (per tradizione la finale del torneo è ormai un'anticipazione della finale nazionale) si sfideranno in due intensi giorni di pallavolo dando vita complessivamente a 68 partite che si giocheranno in tredici palestre di otto comuni (oltre ad Abano e Montegrotto ospiteranno il torneo Battaglia Terme, Due Carrare, Selvazzano Dentro, Torreglia, Limena e Padova). L'atto conclusivo, la finale cui seguiranno le premiazioni, è in programma per domenica 2 febbraio alla ore 16.30 al PalaBerta di Montegrotto Terme. Il Memorial Gianni e Doriana Campesan - Trofeo Abano Montegrotto è organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Padova con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova, delle città di Montegrotto Terme, Abano Terme e Selvazzano Dentro e dei comuni di Battaglia Terme, Due Carrare, Torreglia. Limena e Padova. Nell'organizzazione sono inoltre coinvolte le società sportive Due Monti Abano, Libertas Torreglia, Medovolley, Olympia Volley, Pgs Carrarese Euganea, Polisportiva Montegrotto, Pool Patavium, Thermal Volley, Us Giarre, Usma Caselle e Volley Pernumia.

Il programma

Sabato mattina le 24 squadre si sfideranno in otto giorni da tre, con partite alle 9, alle 11 e alle 15. Tra le protagoniste anche due formazioni padovane: la Banca Annia Aduna, inserita nel girone C con Igor Novara e Futura Giovani Busto Arsizio, giocherà alla palestra Mennea di Selvazzano Dentro mentre Le Ali Thermal, nel girone F con Volley Friends Roma e Chorus Academy Bergamo, sarà di scena alla palestra Ilaria Alpi di Limena. Per gli appassionati da seguire la selezione nazionale under 16, che giocherà nel girone D con Unione Sportiva Torri e Colombo Certosa Pavia alla tensostruttura Alberti di Abano Terme. Gli altri raggruppamenti saranno ospitati al PalaBerta (girone A con Casal De Pazzi, Giorgione e Teodora Ravenna), palasport di Abano Terme (girone B con le campionesse in carica dell'Imoco San Donà, Argentario Trento e Villadies), palasport di Torreglia (girone E con Volley Team Bologna, Progetto Orago e Bremas Jesolo), palestra comunale di Giarre (F, con Chions Fiume Veneto, bozen Jodler e Moma Anderlini) e alla Monsignor Romero di Limena (girone H, Crai Piacenza, Bedizzole e Vero Volley). Alle 17 di sabato si giocheranno gli ottavi, domenica mattina quarti e semifinali. Tutti i dettagli e i risultati aggiornati in tempo reale saranno disponibili a questo link.