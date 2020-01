Dodici squadre per un grande amico della pallavolo: tutto pronto per il memorial Sandro Boscaro

Tutto pronto per il Memorial Sandro Boscaro: il torneo under 16 maschile che ricorda un grande amico della pallavolo padovana celebrerà la sua settima edizione tra il 3 e il 4 gennaio a Rubano e Mestrino. L’evento è organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Padova con la collaborazione dei comuni di Mestrino e Rubano e della società Volley Eagles.

Il torneo

In campo scenderanno dodici tra le migliori formazioni del Nord Italia della categoria. Accanto ai “padroni di casa” della Kioene Padova e della Pallavolo Massanzago sono infatti presenti Avolley Schio Torrebelvicino, Calzedonia Verona e Volley Treviso per il Veneto oltre a Bper Vg Modena Volley, Global Colombo Genova, Cuneo Sport 2018, Emma Villas Chiusi, Lagaris Volley, Vero Volley Bpm e Diavoli Powervolley.

Gli impianti utilizzati saranno Arcostruttura e palestra comunale di Mestrino, il palasport di Lissaro e la palestra comunale Borromeo di Rubano. La formula prevede quattro gironi da tre squadre che giocheranno gli incontri di qualificazione venerdì 3 gennaio alle 9, alle 11 e alle 15.30. Alle 17.30 sempre di venerdì 3 sono previsti invece i quarti di finale. Sabato alle 9 le semifinali, alle 11 e alle 15 le diverse finali di consolazione mentre la finalissima per l’assegnazione del settimo Memorial Boscaro è in programma alle 16 a Lissaro. Sottolinea Cinzia Businaro, presidente del Comitato Territoriale Fipav di Padova: «Il Memorial Boscaro è ormai un appuntamento fisso per tante squadre giovanili. Per tutti è fondamentale in queste occasioni ricordare le persone che sono state importanti nelle storia del movimento della pallavolo padovana, perchè è indispensabile avere delle basi solide per guardare con fiducia al futuro, per noi è anche l’occasione di confermare la qualità dell’organizzazione, resa possibile dalla collaborazione delle società e delle amministrazioni comunali oltre che dall’impegno dei collaboratori del Comitato. Ringrazio i comuni di Rubano e Mestrino e la società Volley Eagles per darci l’opportunità anche quest’anno di portare il meglio della pallavolo giovanile maschile a Padova per un appuntamento sotto l’albero ormai imperdibile». Tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale saranno disponibili a questo link.