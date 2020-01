Pallavolo, i Diavoli Powervolley Milano vincono il Memorial Sandro Boscaro

I Diavoli Powervolley Milano vincono la settima edizione del Memorial Sandro Boscaro. Nella finale di Lissaro, appassionante e di alto livello tecnico, la squadra lombarda ha avuto la meglio 3-1 (25-16, 29-27, 21-25, 25-23) sul Colombo Genova, confermando la qualità del torneo under 16 maschile organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Padova con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Mestrino e Rubano e il supporto logistico della società Volley Eagles.

Le premiazioni

Entrambe le finaliste sono infatti abituali protagoniste delle finali nazionali giovanili come altre delle dodici formazioni che hanno dato vita a ventotto partite complessive, distribuite in due giorni di gare ospitate da quattro impianti nei due comuni. Sottolinea Cinzia Businaro, presidente del comitato territoriale Fipav di Padova: «Questa settima edizione del Memorial Boscaro è stata appassionante e avvincente sin dalle prime gare di qualificazione. Le squadre hanno espresso sul campo un livello di gioco altissimo e non nascondo che questo nostro torneo dedicato alla categoria under 16 maschile si sta affermando come uno tra i migliori in Italia. Ringrazio le amministrazioni di Mestrino e Rubano per il supporto logistico che ci hanno offerto e la società Volley Eagles che ci ha affiancato nell'organizzatore. Un grazie anche a tutte le persone che si sono adoperate affinché il Ct Fipav Padova abbia potuto ricordate nel miglior l'amato amico Sandro». Durante le premiazioni, cui hanno preso parte oltre a Cinzia Businaro anche il vice presidente federale, Adriano Bilato, il presidente regionale Fipav Roberto Maso, il presidente regionale del Coni, Gianfranco Bardelle, il sindaco di Mestrino, Marco Agostini, Emilio Sacco Pacchia, assessore allo sport di Rubano e il presidente del Volley Eagles Alessandro Graziani, la gioia si è alternata alla commozione in ricordo di Sandro Boscaro, indimenticato pallavolista scomparso sette anni fa. A ricordarlo la moglie Lorena Biasiolo, il figlio Alessio e Stefano Camporese, past presidente della Fipav Padova, che hanno sottolineato come i valori e gli insegnamenti dello sport siano fondamentali in tanti momenti della vita, anche nella malattia.

La classifica finale

Due le squadre padovane presenti, la Kioene Padova che ha chiuso al quinto posto e la Pallavolo Massanzago, dodicesima. Per la il Comitato Territoriale Fipav Padova il Memorial Boscaro apre un anno ricco di appuntamenti organizzativi. Il primo e il 2 febbraio infatti nel bacino termale torna il Memorial Gianni e Doriana Campesan, riservato all'under 16 femminile, mentre il grande appuntamento estivo sempre a Montegrotto Terme, comune europeo dello sport per il 2020, sarà il Trofeo delle Regioni in programma dal 21 al 26 giugno. Questa la classifica finale della settima edizione Memorial Boscaro: