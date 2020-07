Pallavolo Padova, avvicendamento alla presidenza: Giancarlo Bettio subentra a Fabio Cremonese

Inatteso, ma giustificato: cambio della guardia alla presidenza della Pallavolo Padova, con Giancarlo Bettio che subentra a Fabio Cremonese.

Fabio Cremonese

Ed è proprio lo storico patron "uscente" a spiegare le motivazioni: «Un intenso periodo lavorativo fatto di nuove ed appassionanti sfide professionali mi porterà ad assumere ruoli che sono attualmente incompatibili con la carica di presidente di Pallavolo Padova. Per questo si è deciso, in piena sintonia con il consiglio di amministrazione, di affidare temporaneamente la carica di presidente legale rappresentante della società a Giancarlo Bettio, persona di totale fiducia e partner importante della società con l’azienda Salumificio Brugnolo. Continuerò a rappresentare la Società in tutte le occasioni ufficiali, nei rapporti con media, Lega Pallavolo e Federazione. Il mio impegno per Pallavolo Padova rimane totale. Sono pronto, con l’aiuto di tutti i partner, ad affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa, ma che sarà accompagnata da una grande voglia di ripartire dopo quanto è successo negli ultimi mesi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giancarlo Bettio

Parola dunque al nuovo presidente Giancarlo Bettio: «Sono entrato in Società prima come sponsor, poi come socio e infine come membro del CdA e in questi anni ho avuto modo di condividere la passione per questo sport con tutti coloro che hanno sposato questo progetto. Seppur temporaneamente, sono onorato di ricoprire questo ruolo che affronterò con grande entusiasmo per il bene della Società». La piena collaborazione tra i due “presidenti” garantirà la costante crescita, sia in ambito sociale che sportivo, della compagine di riferimento del volley padovano.