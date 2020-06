Partite di pallavolo non disputate: rimborsi con voucher validi per i futuri eventi della Kioene

La stagione 2019/20 è stata contrassegnata dalla brusca e inattesa interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. Come tutte le realtà economiche della nostra società, anche Kioene Padova è stata duramente colpita da questa situazione. Alla delusione di dover sospendere un campionato che vedeva la squadra pienamente coinvolta nella zona Play off, vanno sommati i danni economici causati dalla mancata disputa di 3 gare casalinghe (oltre ai probabili play off) e il clima di generale incertezza economica che rende più difficile programmare futuro. Nonostante questo, Kioene Padova c’è stata e ci sarà, con i tifosi sempre al centro del proprio progetto.

Rimborso degli abbonamenti 2019/20

La Società è grata ai molti tifosi che hanno espresso la volontà di non richiedere alcun tipo di rimborso dell’abbonamento 2019/20. Davvero un gesto incredibile di supporto e affetto. Detto ciò, Kioene Padova, in collaborazione con il ticket partner Viva Ticket, vuole dare agli abbonati la possibilità di ottenere il rimborso per le partite non disputate della regular season 2019/20. Il rimborso potrà essere fatto solo ed esclusivamente tramite voucher da utilizzarsi per gli eventi futuri della Kioene Padova.

Il voucher

Il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile alle partite non godute, e la procedura va attivata esclusivamente attraverso il portale Vivaticket, che poi emetterà i voucher da utilizzare per acquisti di biglietti o abbonamenti di Kioene Padova nella prossima stagione. Il Voucher potrà essere utilizzato solo per acquisti fatti tramite il portale Vivaticket.

Come fare la richiesta del voucher

Dettagli

La richiesta di rimborso va fatta entro il 7 luglio 2020, effettuando l’accesso al portale Vivaticket e poi accedendo al link https://shop.vivaticket.com/ita/voucher che è facilmente raggiungibile dalla home page di Vivaticket.com, seguendo il percorso Covid – 19 / Viva for vouchers. Per eventuali informazioni, si può scrivere all’indirizzo marketing@pallavolopadova.com.