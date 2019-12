La Lube espugna la Kioene Arena: Civitanova si impone 0-3 trascinata da Simon

Undicesima vittoria su undici gare disputate in Superlega per la Cucine Lube Civitanova, che alla Kioene Arena sconfigge Padova per 0-3. I neo campioni del mondo si affidano a un super Simon, gestendo il match senza difficoltà fin dalle prime battute. La Kioene non è riuscita a scalfire la corazzata Lube, anche se con l’ingresso in campo di Barnes i veneti hanno tentato una reazione. Troppo poco però per bloccare la marcia di Civitanova, proiettata verso un primato da solitaria in classifica.

Partita a senso unico

Ottimo avvio di gara per gli ospiti, che sfruttano molto bene l’attenzione a muro di Simon per portarsi sul 2-6. I marchigiani allungano ulteriormente al servizio (3-12) ed Hernandez viene costantemente bloccato in attacco (6-18). Per la Lube è tutto fin troppo semplice e il primo set si chiude 12-25 dopo il servizio out di Volpato. Come in una fotocopia del primo parziale, il secondo set inizia col time out chiamato da coach Baldovin sul 2-6. Non bastano i colpi di Ishikawa per la Kioene, che così manda in campo Barnes per Randazzo. La lunga azione conclusa da Simon regala l’8-15 alla Lube che deve solo controllare. La reazione arriva con Hernandez che mette a terra il 12-16 con coach De Giorgi a chiedere al primo time out discrezionale per Civitanova. Rychlicki trova il set ball con l’attacco del 19-24 ed è un’invasione del muro patavino a mandare le squadre al cambio campo (20-25).

Il primo vantaggio della Kioene Padova arriva solo sul 3-2 del terzo set, ma è con Simon al servizio che la Lube si riprende un consistente vantaggio (4-9). Padova prova a riavvicinarsi con Volpato positivo a muro (16-19) ma al rientro in campo la Lube recupera. Hernandez spara fuori l’attacco del 18-24 e a chiudere è il primo tempo di Civitanova (18-25).

In televisione

La sfida di questa sera sarà trasmessa lunedì 16 dicembre alle ore 21.00 su Tv7 News (canale 87 del digitale terrestre). Repliche per tutta la settimana anche su Tv7 Sport (canale 212). Per vedere la programmazione televisiva completa, visitare la sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com. Sabato 21 dicembre la Kioene Arena sarà in campo al PalaYamamay di Busto Arsizio (VA) per l’anticipo della 13° giornata di campionato con la Vero Volley Monza (ore 18.00, diretta Rai Sport). Il prossimo appuntamento alla Kioene Arena è fissato per le ore 18.00 di giovedì 26 dicembre, quando sarà ospite la Leo Shoes Modena. Le prevendite per questa sfida sono già aperte nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com.