Pallavolo Padova: Santo Stefano sotto rete, bianconeri impegnati a Civitanova

Il girone d’andata della Kioene Padova si è concluso all’8° posto, con la sconfitta a Latina per 1-3 ma con l’accesso alla Coppa Italia. Per gli uomini di coach Valerio Baldovin è stato un Natale da trascorrere insieme, dato che i bianconeri si sono trasferiti nelle Marche per scendere in campo alle ore 18.00 di mercoledì 26 dicembre contro la Cucine Lube Civitanova. All’andata la Kioene venne sconfitta per 0-3 e di sicuro non sarà facile lo scontro all’Eurosuole Forum con un avversario ricco di campioni nel proprio roster.

Gli ex

Ex dell’incontro sarà il libero Fabio Balaso, a Padova dal 2012 al 2018. Ma altro “ex” sarà il coach Ferdinando “Fefè” De Giorgi, che da atleta disputò due stagioni (dal 1990 al 1992) indossando la maglia della Charro Padova. Il match di mercoledì sarà diretto da Simone Santi di Città di Castello (PG) e Andrea Bellini di Foligno (PG). Terzo arbitro sarà Claudia Morganti. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Lega Volley Channel (www.legavolley.it/lvc).

Le statistiche

Dando un’occhiata alle statistiche del girone d’andata, la Kioene Padova può vantare di avere i due centrali Marco Volpato e Alberto Polo come primi nel loro ruolo per punti realizzati. Volpato occupa infatti il 5° posto in assoluto tra i centrali (dopo Solè, Lisinac, Gladyr e Yosifov) con 107 punti realizzati in 13 partite. Polo invece si trova al 7° posto (dopo Podrascanin) con 100 punti messi a segno. «Ovvio che per noi è motivo d’orgoglio – dice Volpato – ma questo ovviamente è possibile grazie al contributo di tutti i compagni di squadra». L’intesa con il palleggiatore e capitano Dragan Travica infatti è ottima, ma buon merito va dato anche alla prova in ricezione del ventitreenne libero argentino (ma con passaporto spagnolo) Santiago Danani che – al suo esordio in Superlega – attualmente si trova alle spalle del libero dell’Azimut Shoes Modena, Salvatore Rossini, nella media ponderata delle ricezioni individuali. «Civitanova ovviamente è una grandissima squadra – continua Volpato – ma noi giocheremo senza troppi pensieri, cercando di esprimere la nostra migliore pallavolo e provando a migliorare la prestazione messa in campo contro Latina».

Di nuovo in campo

I giorni di riposo per i bianconeri però dovranno attendere, dato che domenica 30 dicembre torneranno di scena alla Kioene Arena alle ore 18.00 contro una Revivre Axopower Milano che sta esprimendo un buonissimo gioco. I biglietti per quest’ultima sfida si possono già acquistare on-line accedendo alla sezione “Biglietteria-Biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.