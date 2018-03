Pallavolo, sarà Ravenna a sfidare Padova nei quarti di finale dei playoff challenge

Pasqua con... il volley. Sarà la Bunge Ravenna l’avversaria della Kioene Padova ai quarti dei playoff Challenge UnipolSai. A quasi un mese dall’ultima sfida di regular season contro Azimut Modena, alle ore 18 di domenica primo aprile i bianconeri torneranno sul parquet della Kioene Arena per affrontare la squadra di coach Fabio Soli.

Parola allo schiacciatore

«Ravenna ha disputato un ottimo campionato - dice lo schiacciatore Luigi Randazzo - affrontando con grande piglio anche la sfida dei quarti playoff scudetto contro Sir Safety Conad Perugia. In campionato loro hanno vinto entrambe le sfide contro di noi e questa potrà essere l’occasione per cercare di portare a casa quella vittoria che non siamo riusciti ad ottenere. Nel corso di queste settimane ci siamo allenati con grande intensità, per cui arriveremo all’appuntamento cercando di dare il massimo per poter dare vita ad un bel match. Ovviamente dopo quasi un mese senza gare ufficiali dovremo scendere in campo col giusto atteggiamento, ma i due test con Monza delle scorse settimane ci sono serviti per non perdere il ritmo partita».

Come funzionano i playoff challenge

Alla seconda fase partecipano le squadre uscite dai quarti di finale playoff scudetto (Verona, Milano, Piacenza e Ravenna), le due vincenti degli ottavi prima fase playoff challenge (Latina e Vibo Valentia), la nona e decima classificata al termine della regular season (Padova e Monza). Quarti di finale e semifinali si disputano con match di andata e ritorno ed eventuale golden set (primo match in casa della peggior classificata in regular season), mentre la finale di disputa in gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare.

Precedenti ed ex di turno

Quella di Pasqua sarà la sfida numero 63 tra Padova e Ravenna. 33 le vittorie dei patavini contro le 29 dei ravennati. La prima sfida risale al 4 dicembre 1971, quando la Casadio Ravenna s’impose in casa per 3-0 contro il Petrarca Padova. L’ultima vittoria dei bianconeri fu ottenuta in occasione della prima sfida casalinga di Regular Season del campionato 2016/17, con la vittoria della Kioene per 3-0. In questa stagione la Bunge ha vinto entrambi gli incontri di Regular Season: per 3-1 a Ravenna e per 2-3 alla Kioene Arena. Tra gli ex in campo, Alberto Polo vestì la maglia della CMC Romagna nel 2015/16. Guardando invece in casa Bunge, due gli ex patavini: l’ex capitano bianconero Santiago Orduna (qui dal 2013 al 2016) ed Enrico Diamantini (2015/16).