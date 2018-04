Pallavolo, sabato ad alta tensione per la Kioene Padova: battere Verona per la finale

Derby ad altissima tensione. Dopo la vittoria per 3-2 di sabato scorso, la Kioene Padova tornerà di scena all’Agsm Forum sabato 21 aprile alle ore 20.30 per la semifinale di ritorno dei playoff Challenge UnipolSai contro la Calzedonia Verona. In palio il pass per la finalissima di domenica 29 aprile alle ore 18.00: chi la spunterà affronterà la vincente tra Gi Group Monza e Taiwan Excellence Latina.

Le possibili combinazioni

Sabato scorso la Kioene Padova si è imposta col punteggio di 3-2. A fronte di questo risultato, la Kioene potrebbe passare il turno direttamente in caso di vittoria per 3-0, 3-1 o 3-2. Verona potrebbe accedere direttamente alla finale in caso di vittoria per 3-0 o 3-1. In caso di 3-2 a favore degli scaligeri si dovrebbe invece disputare un Golden Set per decretare la squadra finalista.

La grinta di Cirovic

In casa bianconera Lazar Cirovic è pronto ad affrontare al meglio questa sfida da dentro o fuori. 305 punti in 32 incontri ufficiali disputati in bianconero (tra regular season, coppa italia e play off 5° posto), in questa stagione ha realizzato tra l’altro 41 ace e 23 muri vincenti. Alla sua prima esperienza italiana dopo aver giocato in Serbia, Montenegro, Turchia e Grecia, Cirovic si è ben integrato nel gruppo bianconero, dimostrando le sue doti non solo in attacco ma anche in fase di ricezione: "In questa stagione entrambe le squadre hanno dimostrato il loro valore, quindi siamo consci del tipo di gara che ci attende. Verona è un’ottima squadra e non sarà semplice affrontarli in casa loro. Mi aspetto un match intenso e faremo del nostro meglio. La mia speranza è quella di poter giocare un’ulteriore partita oltre a quella di sabato. Se poi fosse davanti al nostro pubblico, allora sarebbe un sogno. Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo e sotto questo punto di vista la Kioene Padova per me è l’esempio di come io intenda l’essenza stessa di una squadra".